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國民黨主席鄭麗文受邀至亞洲協會紐約總部參與公開座談，提及若國民黨未來重返執政的兩岸和平藍圖，提出可參考歐盟發展模式。對此，律師黃帝穎在臉書發文直言，鄭麗文在美國大談兩岸歐盟模式，在法律上完全不可能，宛如一場詐騙話術，美國政府自然也看在眼裡。黃帝穎指出，《歐盟條約》第二條明確規定，歐盟成立是植基於尊重人性尊嚴、自由、民主、平等、法治以及人權等共同價值，意味著民主國家是加入歐盟模式的基本門檻。然而，中國本質上是一個獨裁專制國家，根本不符合最基本的資格，鄭麗文在美瞎扯歐盟模式，難怪這次赴美會遭到華府官員與國會多數黨領袖拒絕接見。引述國際機構「自由之家」今年三月公布的全球自由度數據指出，台灣的自由指標分數高達93分，被列為「自由國家」；反觀中國的分數卻僅有9分，屬於「不自由國家」。黃帝穎痛批，鄭麗文試圖將93分的台灣與9分的中國扯在一起、訛稱是歐盟模式，只會害台灣被迫平均到不及格，不僅台灣人無法接受，美國與歐盟更不可能苟同。