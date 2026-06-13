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▲2026年世界盃於（12）日清晨3：00迎來開幕戰。（圖／翻攝自FIFA官網）

核心戰術：總教練米涅（Sébastien Migné）治下的海地隊球風奔放，極度強調球員的個人速度、爆發力與前場的高壓逼搶。球隊多採用4-2-3-1陣型，試圖用亂中取勝的節奏打亂歐洲球隊的部署。





進攻亮點：前鋒線上的進攻核心具備極強的單兵作戰能力，習慣利用速度撕裂對手防線。海地非常依賴中場抄截後的快速直線突擊，球員在面對一對一防守時的身體對抗與創造力，是他們爆冷得分的重要武器。





隱憂與考驗：海地防線在面對歐洲頂級高空球與繁複的傳中戰術時，高空防守與橫向補位的防守紀律容易出現鬆動，且缺乏大賽經驗，若開賽過早失分，心理防線恐有崩盤危機。





蘇格蘭：英超骨幹與鐵血防守反擊（主教練：Steve Clarke）

核心戰術：總教練克拉克（Steve Clarke）將球隊打造成一支戰術紀律嚴明、韌性極強的鐵血之師。他們通常採用 3-4-2-1 或是 5-4-1 陣型，強調中場的強硬攔截與邊路的快速推展，防守反擊極具威脅。





進攻亮點：效力於利物浦的明星左後衛安德魯·羅伯森（Andrew Robertson）身披隊長戰袍，他的邊路傳中與領袖氣質是全隊的靈魂；搭配中場悍將麥克托米奈（Scott McTominay）強大的後插上進攻能力與遠射威脅，蘇格蘭的死球機會與邊路重砲往往能給對手致命一擊。





海地預計陣型：4-2-3-1

門將：Johnny Placide





後衛：Carlens Arcus（右後衛）、Ricardo Adé、Garissone Innocent、Alex Christian（左後衛）





後腰（雙防中）：Carl Sainté、Leverton Pierre





進攻中場/翼鋒：Dany Jean（右翼）、Duckens Nazon（前腰）、Frantzdy Pierrot（左翼）





前鋒：Mondy Prunier





蘇格蘭預計陣型：3-4-2-1（偏重防守反擊）

門將：Angus Gunn（安格斯·岡恩）





後衛（三中衛）：Jack Hendry、Ryan Porteous、John Souttar





中場/翼衛：Anthony Ralston（右翼衛）、Andrew Robertson（安德魯·羅伯森，左翼衛）、Billy Gilmour、Callum McGregor





進攻中場/邊鋒：Scott McTominay（麥克托米奈）、John McGinn（約翰·麥金）





前鋒：Ché Adams（切·亞當斯）





2026世界盃海地國家隊球員名單

強尼·普拉西德（Johnny Placide / 巴斯蒂亞）※ 經驗豐富的老將隊長





亞歷山大·皮埃爾（Alexandre Pierre / 索肖）





若蘇埃·杜維爾格（Josué Duverger / 科布倫茨科斯莫斯）





卡倫斯·阿庫斯（Carlens Arcus / 昂熱 SCO）





讓·凱文·杜韋爾納（Jean-Kévin Duverne / KAA Gent）※ 歐陸經驗防線核心





里卡多·阿德瓦盧（Ricardo Adé / LDU基多）





維爾根斯·保甘斯（Wilguens Paugain / SV Zulte Waregem）





杜克·拉克魯瓦（Duke Lacroix / 科羅拉多斯普林斯）





馬丁·埃塞里（Martin Experience / AS 南希·洛林）





萊弗頓·皮埃爾（Leverton Pierre / 維澤拉）





卡爾·弗雷德·桑特（Carl Sainté / 開林帕索機車FC）





讓里克納·貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde / 狼隊）※ 效力英超的頂級球星





讓·雅克·丹利（Danley Jean Jacques / 費城聯盟）





皮埃爾·伍登斯基（Woodensky Pierre / 維奧萊特AC）





多米尼克·西門（Dominique Simon / 塔特蘭·普雷紹夫）





路易修斯·迪德森（Louicius Don Deedson / 達拉斯FC）※ 速度極快的邊路新星





菲列茲迪·皮耶羅（Frantzdy Pierrot / 費倫斯華路士）※ 鋒線進攻重砲





萊尼·約瑟夫（Lenny Joseph / 費倫斯華路士）





杜肯斯·納宗（Duckens Nazon / 庫爾澤蘭斯）※ 國家隊頂級射手





德里克·艾蒂安（Derrick Etienne Jr. / 多倫多FC）





若蘇埃·卡西米爾（Josué Casimir / AJ歐塞爾）





魯本·普羅維登斯（Ruben Providence / 阿爾梅勒城）





威爾遜·伊西多（Wilson Isidor / 桑德蘭AFC）





2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單

克雷格·戈登（Craig Gordon / 哈茨）





安格斯·岡恩（Angus Gunn / 諾丁漢森林）※ 核心主力門將





利亞姆·凱利（Liam Kelly / 格拉斯哥流浪者）





安迪·羅伯遜（Andy Robertson / 利物浦）※ 陣中靈魂隊長





傑克·亨德利（Jack Hendry / 阿爾埃蒂法克）





斯科特·麥肯納（Scott McKenna / 薩格勒布迪納摩）





約翰·蘇蘭特爾（John Souttar / 凱爾特人）





安東尼·拉爾斯頓（Anthony Ralston / 凱爾特人）





格蘭特·漢利（Grant Hanley / 希伯尼安）





阿隆·希基（Aaron Hickey / 布倫特福德）





多姆·海厄姆（Dom Hyam / 雷克瑟姆）





內森·帕特森（Nathan Patterson / 埃弗頓）





斯科特·麥克托米奈（Scott McTominay / 那不勒斯）※ 核心進攻中場





約翰·麥金（John McGinn / 阿斯頓維拉）





瑞恩·克里斯蒂（Ryan Christie / 伯恩茅斯）





肯尼·麥克萊恩（Kenny McLean / 諾維奇城）





劉易斯·弗格森（Lewis Ferguson / 博洛尼亞）





芬德利·柯蒂斯（Findlay Curtis / 基爾馬諾克）





本·加農-多克（Ben Gannon-Doak / 伯恩茅斯）





泰勒·弗萊徹（Tyler Fletcher / 曼聯）





切·亞當斯（Ché Adams / 都靈）





勞倫斯·尚克蘭（Lawrence Shankland / 哈茨）





林登·戴克斯（Lyndon Dykes / 查爾頓競技）





喬治·赫斯特（George Hirst / 伊普斯威奇）





羅斯·斯圖爾特（Ross Stewart / 南安普敦）





輪次 對戰組合 比賽日期（當地時間） 第1輪 巴西 vs 摩洛哥 2026年6月14日6:00 第1輪 蘇格蘭 vs 海地 2026年6月14日9:00 第2輪 海地 vs 巴西 2026年6月20日8:30 第2輪 摩洛哥 vs 蘇格蘭 2026年6月20日6:00 第3輪 巴西 vs 蘇格蘭 2026年6月25日6:00 第3輪 摩洛哥 vs 海地 2026年6月25日6:00

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃C組小組賽明（13）日將迎來另一場焦點對戰，由蘇格蘭交手睽違52年、歷經千辛萬苦再度殺進世界盃的神祕勁旅海地。蘇格蘭在總教練克拉克（Steve Clarke）帶領下，終結了蘇格蘭長達28年未闖入世界盃的漫長等待；海地同樣從資格賽一路過關斬將，且近年陣中多名球員逐漸脫穎而出，被認為是本屆賽會最具神祕色彩的黑馬之一。不過經驗豐富的蘇格蘭，仍被普遍看好是勝出一方。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃蘇格蘭VS海地的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：海地VS蘇格蘭比賽時間：2026年6月14日上午09：00比賽地點：波士頓吉列體育場相較於經驗老到的蘇格蘭，睽違52年重返世界盃決賽週的海地隊，是一支充滿神祕色彩且運動天賦極高的加勒比海勁旅。蘇格蘭近年來重返歐洲強權行列，陣容正處於極其成熟的巔峰期，陣中擁有大量效力於英超聯賽的核心骨幹。兩隊在國際A級賽事歷史上從未有過正式交手紀錄，這場小組賽將是雙方在世界足壇的「世紀初體驗」，也讓這場歐美大戰更添話題與神祕感。海地VS蘇格蘭預計先發名單與傷兵名單總教練米涅依舊會排出以速度、前場逼搶為核心的陣型，期望能用高節奏衝擊蘇格蘭的防線。總教練克拉克預期將排出攻守相對平衡的防守反擊陣型，極度依賴三中衛的補位與雙翼衛的插上助攻。海地VS蘇格蘭之戰亮點與結果預測這場比賽的走勢，很大程度取決於海地的速度能否衝散蘇格蘭英超等級的防線。如果海地能成功在開局利用身體對抗和衝擊力亂中取勝，這場比賽將變得極具懸念。然而，蘇格蘭長年在歐洲高強度賽事洗禮下，陣地戰的組織紀律與死球（定位球）戰術明顯更勝一籌。隨著比賽進入中後半段、海地體能消耗且防守專注度下滑後，蘇格蘭更有可能憑藉穩健的長傳急攻與隊長羅伯森的邊路精準起球打破僵局，預測蘇格蘭能憑藉老到的經驗拿下小組賽首勝。