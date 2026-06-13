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▲「2026科學探究競賽－這樣教我就懂」高雄市明華國中大贏家，包辦金銀銅獎。（圖／高市府教育局提供）

「2026科學探究競賽－這樣教我就懂」今（13）日於高雄市立前鎮高中舉行決賽暨頒獎典禮。高雄市隊伍表現優秀，其中明華國中表現亮眼，四組團隊包辦國中組金銀銅獎；國小組金獎華東臺商⼦女學校；普高組金獎竹東高中；技高組金獎嘉義家商。明華國中今年有四組參賽，全部入圍並包辦金獎、兩個銀獎與一個銅獎，表現相當亮眼。其中獲得金獎研究題目「鹽對了，肉鮮嫩~探討不同鹽度對鹽麴影響及醃肉應用」。團隊研究鹽麴是天然發酵調味料，常用來醃製肉類，而不同鹽度可能影響其發酵與應用表現。另外，高雄市團隊獲獎的分別為國小組銀獎高雄市新莊國⼩與屏東縣私立崇華國⼩，研究題目「黏黏大作戰—探討不同處理方式對秋葵黏液的影響」。普高組銅獎高雄市正義高中，研究題目「「素」優格嗎？破解植物奶優格發酵的密碼」。技高組銀獎三民家商，研究題目「加果⽪更濃郁？蘋果發酵甜度與酒精⽣成的動⼒學分析」。今年各組別第一名最終由國小組「噪音退退退 還我安靜好睡眠--華東臺商子女學校」、國中組「鹽對了，肉鮮嫩~探討不同鹽度對鹽麴影響及醃肉應用--高雄市立明華國民中學」、普高組「「藍」不住的變化-探討以自製鉬藍試紙方法檢測市售雙氧水濃度可行性—國立竹東高中」、技高組「鱗機應變 鱗轉新生--國立嘉義高級家事職業學校」、教師組「食品添加物的初級魔法—新北市立仁愛國小」與大專社會組「這杯放了半天的甘蔗汁，還能安心喝嗎？—預測微生物學如何解讀其中的風險變化--國立臺灣大學」在激烈的競爭中脫穎而出。「2026科學探究競賽－這樣教我就懂」今年大賽邁入第 13 屆，競賽以「科學探究」為出發點，由參賽者扮演「老師」，將生活中的科學迷思透過繪畫、報告、短片、教案與科普文章生動翻轉。競賽共分六組，分別為國小、國中、普高、技高、教師與大專社會組，今年共有來自海內外1,240隊伍報名，1,162隊完成繳件，總繳件率為94%，共累計 3,874 位參賽者，已連續6年報名隊伍數超過千件。海外地區有70隊報名參賽，包含大陸地區、澳門、越南、馬來西亞及緬甸等地。女性參賽人數連續四年超越男性，展現科學教育性別平衡推動成果。今年競賽以「永續關注、團體共創、AI協作」為核心精神。因應生成式 AI 的巨浪，本屆競賽正式將「AI使用規範與評分占比」納入評選制度設計，且要求參賽者清楚說明 AI 使用範圍。評審團指出，今年入圍前六強的作品五花八門且影片極具吸睛力，參賽者不僅比創意，更展現出理解工具侷限、辨識資訊真偽並進行批判性判讀的數位公民素養。本屆科學探究競賽攜手華立企業與奇鋐教育基金會設立雙重創新獎項，分別以「學校整體積分制」與「聯合國SDGs」為核心，鼓勵團隊合作與綠色永續發展。華立創新探究團體獎將榮譽擴展至校園團體並贊助前15強K12指導老師，奇鋐永續獎則引導師生將環保理念融入科學實作。