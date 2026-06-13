南極半島6月初創下15.4°C的歷史新高，比過去正常水準高出20多度，目前正值南半球冬季，而當地冰層卻正以異常快速的速度融化。

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綜合外媒報導，位於南極半島北部的阿根廷「埃斯佩蘭薩站」（Esperanza Base）科學考察站，在6月6日觀測到了前所未有的驚人氣溫。在此之前，該站6月份的歷史最高溫為1998年的13.3°C，而這次的高溫更遠遠超過了埃斯佩蘭薩站6月份的平均氣溫-6.2°C。

阿根廷國家氣象局（SMN）氣候學家斯戴拉（Jose Luis Stella）接受採訪時表示，這樣的氣溫在「一年的這個時節可說是非常罕見」。

南極極端熱浪發生的頻率恐越來越高

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）教授科爾德羅（Raul Cordero）表示，南極半島北部的這場熱浪並非孤立事件。科爾德羅警告，「這證實了一種趨勢。如果全球暖化未能得到遏制，這類事件發生的頻率將會越來越高」。

英國南極調查局（BAS）的極地氣候科學家哈里森（Thomas Harrison）認為，這次的高溫是包括氣候變遷在內的多重因素共同造成的結果。

哈里森表示，「有可靠證據顯示氣候變遷在其中推波助瀾，但該地區受到的影響機制非常複雜。由於南極的氣溫起伏巨大，我們必須收集多年、大量數據，才能描繪出底層氣候變遷的完整樣貌」。

南極大片區域完全沒有積雪

哈里森指出：「令人驚訝的是，當地有大量降水是以『下雨』而非『下雪』的形式呈現。這將對企鵝群落等極地生態系統帶來顯著影響。此外，對我們在南極基地工作的同事來說也是一大挑戰，因為大量的雨水融化了冰雪，正形成地表逕流」。

截至目前，埃斯佩蘭薩站已連續三週每日錄得攝氏零度以上的氣溫。科爾德羅表示，這股趨勢已導致「這片白色大陸最北端的大片區域完全沒有積雪」。他直言，「這在冬季的南極景觀中，是極為罕見且不尋常的景象」。

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倪浩軒編輯記者

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