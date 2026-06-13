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AI伺服器需求升溫，被動元件也跟著進入供需吃緊循環，華新科總經理曾明燦昨（12）日在股東會表示，公司今年將持續擴充電阻與MLCC產能，增幅約10%至15%，明年擴產力道還會再提高，以因應後續需求。華新科指出，目前公司接單狀況比原先預期更強，客戶下單速度大於公司出貨速度，供需吃緊情況可能一路延續到2027年，甚至2028年。目前電阻產品稼動率約85%至90%，MLCC約80%至85%。曾明燦說，這一波被動元件景氣與過去消費性電子帶動的短循環不同，主要來自AI、大型資料中心、企業及政府投資，需求來源更具延續性，能見度也相對清楚。近期市場急單增加，但從實際出貨觀察，並非客戶重複下單或過度囤貨，而是終端需求確實升溫。華新科也把資源放向更高附加價值產品。曾明燦指出，薄膜電阻、特殊電阻等產品未來將朝倍數擴產規劃，一般電阻與MLCC則維持每年穩定增加產能，藉此拉高產品組合與獲利空間。配合擴產，華新科今年資本支出也明顯上修，原本規劃資本支出約5億至10億元，但因市場需求成長速度快，目前已拉高到至少30億元，主要用於設備採購與產能建置，提前為未來兩年需求做準備。