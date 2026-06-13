2026世界盃足球賽在歷經2天開幕式之後，接下來小組賽慢慢進入白熱化階段，6月14日開始每天都有4場以上的比賽會踢，明天重點將有巴西對陣摩洛哥的賽事，不過內馬爾因為小腿傷勢，將會缺席小組賽首戰，但還是許多人相當關注運彩走向。《NOWNEWS》特別整理6月14日運彩開盤4場比賽的賠率、玩法，一文看懂世界盃第三天賽事怎麼投注。
6月14日的比賽一共會有4場，目前台灣運彩都已經開放球迷可以投注，以下是4場比賽基本幾種玩法的賠率，不過運彩的賠率一直都會是滾動調整，也可能會鎖盤，最新的賠率以及像是正確比數、半場全場賓果還是以台灣運彩官網資訊為主哦！
6/14台灣時間凌晨3時：卡達VS瑞士
總分大小2.5：大2.5/1.45倍、小2.5/2.07倍
總分大小3.5：大3.5/2.10倍、小3.5/1.43倍
兩隊是否都進球：是/2.05倍、否/1.40倍
卡達大小0.5：大0.5/1.85倍、小0.5/1.60倍
瑞士大小2.5：大2.5/1.65倍、小2.5/1.78倍
6/14台灣時間清晨6時：巴西VS摩洛哥
不讓分/摩洛哥贏4.90倍、和局3.40倍、巴西贏1.35倍
總分大小2.5：大2.5/1.68倍、小2.5/1.75倍
兩隊是否都進球：是/1.48倍、否/1.90倍
巴西大小1.5：大1.5/1.50倍、小1.5/1.96倍
摩洛哥大小0.5：大0.5/1.46倍、小0.5/2.05倍
6/14台灣時間上午9時：海地VS蘇格蘭
不讓分：蘇格蘭贏1.30倍/和局3.70倍/海地贏4.80倍
總分大小2.5：大2.5/1.60倍、小2.5/1.85倍
總分大小3.5：大3.5/2.40倍、小3.5/1.32倍
兩隊是否都進球：是/1.73倍、否/1.60倍
海地大小0.5：大0.5/1.42倍、小0.5/2.15倍
蘇格蘭大小1.5：大1.5/1.40倍、小1.5/2.20倍
6/14台灣時間中午12時：澳洲VS土耳其
不讓分：土耳其贏1.40倍/和局3.25倍/澳洲贏4.35倍
總分大小1.5：大1.5/1.25倍、小1.5/2.70倍
總分大小2.5：大2.5/1.82倍、小2.5/1.62倍
兩隊是否都進球：是/1.68倍、否/1.65倍
澳洲大小0.5：大0.5/1.40倍、小0.5/2.20倍
土耳其大小1.5：大1.5/1.62倍、小1.5/1.82倍
《NOWNEWS》溫馨提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，不應該沉迷而影響自身日常生活。
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總分大小2.5：大2.5/1.45倍、小2.5/2.07倍
總分大小3.5：大3.5/2.10倍、小3.5/1.43倍
兩隊是否都進球：是/2.05倍、否/1.40倍
卡達大小0.5：大0.5/1.85倍、小0.5/1.60倍
瑞士大小2.5：大2.5/1.65倍、小2.5/1.78倍
不讓分/摩洛哥贏4.90倍、和局3.40倍、巴西贏1.35倍
總分大小2.5：大2.5/1.68倍、小2.5/1.75倍
兩隊是否都進球：是/1.48倍、否/1.90倍
巴西大小1.5：大1.5/1.50倍、小1.5/1.96倍
摩洛哥大小0.5：大0.5/1.46倍、小0.5/2.05倍
不讓分：蘇格蘭贏1.30倍/和局3.70倍/海地贏4.80倍
總分大小2.5：大2.5/1.60倍、小2.5/1.85倍
總分大小3.5：大3.5/2.40倍、小3.5/1.32倍
兩隊是否都進球：是/1.73倍、否/1.60倍
海地大小0.5：大0.5/1.42倍、小0.5/2.15倍
蘇格蘭大小1.5：大1.5/1.40倍、小1.5/2.20倍
不讓分：土耳其贏1.40倍/和局3.25倍/澳洲贏4.35倍
總分大小1.5：大1.5/1.25倍、小1.5/2.70倍
總分大小2.5：大2.5/1.82倍、小2.5/1.62倍
兩隊是否都進球：是/1.68倍、否/1.65倍
澳洲大小0.5：大0.5/1.40倍、小0.5/2.20倍
土耳其大小1.5：大1.5/1.62倍、小1.5/1.82倍
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