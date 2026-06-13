2026世界盃足球賽在歷經2天開幕式之後，接下來小組賽慢慢進入白熱化階段，6月14日開始每天都有4場以上的比賽會踢，明天重點將有巴西對陣摩洛哥的賽事，不過內馬爾因為小腿傷勢，將會缺席小組賽首戰，但還是許多人相當關注運彩走向。《NOWNEWS》特別整理6月14日運彩開盤4場比賽的賠率、玩法，一文看懂世界盃第三天賽事怎麼投注。

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6月14日的比賽一共會有4場，目前台灣運彩都已經開放球迷可以投注，以下是4場比賽基本幾種玩法的賠率，不過運彩的賠率一直都會是滾動調整，也可能會鎖盤，最新的賠率以及像是正確比數、半場全場賓果還是以台灣運彩官網資訊為主哦！

▲6月14日的比賽一共會有4場，目前台灣運彩都已經開放球迷可以投注。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲6月14日的比賽一共會有4場，目前台灣運彩都已經開放球迷可以投注。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
6/14台灣時間凌晨3時：卡達VS瑞士

總分大小2.5：大2.5/1.45倍、小2.5/2.07倍
總分大小3.5：大3.5/2.10倍、小3.5/1.43倍
兩隊是否都進球：是/2.05倍、否/1.40倍
卡達大小0.5：大0.5/1.85倍、小0.5/1.60倍
瑞士大小2.5：大2.5/1.65倍、小2.5/1.78倍

▲上屆世足賽主辦國卡達6月14日也將迎來小組賽首場比賽，對上歐洲國家瑞士。（圖／美聯社／達志影像）
▲上屆世足賽主辦國卡達6月14日也將迎來小組賽首場比賽，對上歐洲國家瑞士。（圖／美聯社／達志影像）
6/14台灣時間清晨6時：巴西VS摩洛哥

不讓分/摩洛哥贏4.90倍、和局3.40倍、巴西贏1.35倍
總分大小2.5：大2.5/1.68倍、小2.5/1.75倍
兩隊是否都進球：是/1.48倍、否/1.90倍
巴西大小1.5：大1.5/1.50倍、小1.5/1.96倍
摩洛哥大小0.5：大0.5/1.46倍、小0.5/2.05倍

▲2026世界盃小組賽開踢，巴西即將對陣上屆世足賽的黑馬摩洛哥。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026世界盃小組賽開踢，巴西即將對陣上屆世足賽的黑馬摩洛哥。（圖／美聯社／達志影像）
6/14台灣時間上午9時：海地VS蘇格蘭

不讓分：蘇格蘭贏1.30倍/和局3.70倍/海地贏4.80倍
總分大小2.5：大2.5/1.60倍、小2.5/1.85倍
總分大小3.5：大3.5/2.40倍、小3.5/1.32倍
兩隊是否都進球：是/1.73倍、否/1.60倍
海地大小0.5：大0.5/1.42倍、小0.5/2.15倍
蘇格蘭大小1.5：大1.5/1.40倍、小1.5/2.20倍

▲海地VS蘇格蘭台灣運彩賠率及玩法一圖看。（圖/台灣運彩官網）
▲海地VS蘇格蘭台灣運彩賠率及玩法一圖看。（圖/台灣運彩官網）
6/14台灣時間中午12時：澳洲VS土耳其

不讓分：土耳其贏1.40倍/和局3.25倍/澳洲贏4.35倍
總分大小1.5：大1.5/1.25倍、小1.5/2.70倍
總分大小2.5：大2.5/1.82倍、小2.5/1.62倍
兩隊是否都進球：是/1.68倍、否/1.65倍
澳洲大小0.5：大0.5/1.40倍、小0.5/2.20倍
土耳其大小1.5：大1.5/1.62倍、小1.5/1.82倍

▲澳洲VS土耳其台灣運彩賠率及玩法一圖看。（圖/台灣運彩官網）
▲澳洲VS土耳其台灣運彩賠率及玩法一圖看。（圖/台灣運彩官網）
《NOWNEWS》溫馨提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，不應該沉迷而影響自身日常生活。

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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