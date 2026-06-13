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▲高雄醫學大學今（13）日舉辦114學年度畢業典禮，歡送畢業生邁向人生新階段。（圖／高醫大提供）

高雄醫學大學今（13）日舉辦114學年度畢業典禮，歡送畢業生邁向人生新階段。前總統蔡英文致詞時送給畢業生三個祝福，期勉同學在快速變動的時代中，保有學習調整的能力；不要被一時成敗或外在標籤定義自己；同時照顧好自身身心，並相信個人的專業與行動都能成為支持社會的力量。她也提醒同學，知識要走向人群，專業要回應需求，未來無論身處何種領域，都應以所學連結社會、以行動創造影響。蔡英文前總統蒞臨高醫大，財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志及校長余明隆特別致贈高醫大專屬的畢業熊，KMU熊熊帽T上繡有「YBSG」字樣，致敬近期風靡網路的流行哏，也巧妙呼應小英總統對畢業生的祝福，為典禮增添溫馨互動與趣味。董事長陳建志勉勵畢業生，畢業後應不斷地堅持醫學科學及相關專業的學習，並保持批判思考力。未來無論面對何種挑戰，期許同學有寬廣高遠的眼界與胸懷寰宇的格局，持續學習、勇於創新、善用科技，更要懂得傾聽他人的聲音，從「心」出發、以「人」為本，讓所學真正發揮在社會的每個角落，讓專業產生無法取代的價值。校長余明隆以器官移植先驅Dr. Thomas Starzl的故事鼓勵畢業生「迎向挑戰、定義未來」。他強調醫學進步來自於有人願意在「不可能」之中持續探索，提醒畢業生面對快速變動的時代，要相信「不可能」並不是終點，同時也期許同學們未來面對挑戰時，能保持探索未知的勇氣，持續學習、勇於嘗試，成為能夠理解生命、回應社會、連結世界的人，與高醫一起實踐「未來高醫，引領未來」。畢業生致詞代表王同學指出，本屆畢業典禮主題為「時光唱片」，求學歷程如同青春樂章，紀錄著每位畢業生一路走來的成長與累積。她感謝師長、家人、同學，以及實習期間曾給予學習機會的病人與家屬，豐富了這段人生之歌。大學生活即將在此刻落下暫時性的休止符，期盼大家都能喜愛屬於自己的時光唱片。