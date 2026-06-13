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▲中山醫大畢業生代表、應外系許禎芸以「萬花筒」比喻大學四年的成長歷程，勉勵同儕。（圖／中山醫大提供）

▲山醫大13日舉辦畢業典禮，歡送108課綱首屆畢業生。（圖／中山醫大提供）

108課綱首屆大學生今年畢業了!中山醫學大學13日舉行畢業典禮，畢業生代表許禎芸以「萬花筒」形容大學四年的成長歷程，分享從面對制度改革、未知挑戰到逐步找到人生方向的心路歷程，也為這群伴隨108課綱成長的首屆畢業生留下深刻註腳。中山醫學大學畢業典禮在溫馨隆重氛圍中登場，除校方主管及董事會成員出席外，多位校友代表及產學界人士也到場祝賀畢業生邁向人生新階段。典禮中除進行正冠儀式與授證外，也頒發勤學獎、體育獎及「永信李天德醫藥基金會獎學金」，表揚學生在學術研究、專業表現及多元發展上的優異成果。面對快速變遷的社會環境，中山醫學大學董事長周英香以「改變的勇氣」與「創新的思維」勉勵畢業生。她表示，知識取得愈來愈便利，但真正重要的是面對改變的能力與持續嘗試的勇氣，希望畢業生保持開放心態，勇於接受挑戰，在變動的時代中找到屬於自己的定位。校長黃建寧則指出，大學教育不只是專業知識的累積，更重要的是培養獨立思考、終身學習與解決問題的能力。他期許畢業生帶著好奇心與學習熱忱持續前進，並秉持創辦人周汝川博士「醫人、醫病、醫心」的精神，重視跨域合作與利他價值，以責任感與韌性迎接未來挑戰。校友總會理事長鄭英傑也鼓勵畢業生勇於跨領域學習，持續拓展視野與能力，並善用時間累積專業實力。他提醒學弟妹，面對未來職涯與人生選擇，踏實執行每個目標，才能一步步累積屬於自己的競爭力。身為108課綱首屆學生代表，應用外國語言學系畢業生許禎芸在致詞時以「萬花筒」比喻大學生活。她表示，從高中升學制度改革開始，這一屆學生便在不斷變動與摸索中成長。四年的學習歷程雖伴隨焦慮與挑戰，但最大的收穫並非單純的知識累積，而是在一次次挫折與歷練中逐漸認識自己、接納自己，進而找到人生方向。她也分享，許多年輕人在成長過程中容易因比較而感到焦慮，但每個人的步調與優勢都不同。面對未來的人生旅程，唯有保持耐心與勇氣，持續朝理想前進，才能走出屬於自己的道路。校方表示，今年畢業生不僅是108課綱上路後首屆完成大學學業的學生，也象徵新世代人才正式踏入職場與社會。期待畢業生帶著在校所培養的專業能力與人文素養，在各自領域持續發光發熱，迎向人生新的篇章。