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靠著《我的王室死對頭》中財閥「車世界」一角打開知名度的許楠儁，近日登上YouTube節目受訪。談到最近幾部作品都有脫衣戲時，他忍不住開玩笑表示「脫衣說不定比演技還重要」，幽默發言立刻成為焦點。除了分享爆紅後的心情，他也大方聊起外貌評價與個人魅力，引發討論。許楠儁坦言《我的王室死對頭》播出前就已經覺得會紅，透露第一次看到劇本時就認為內容十分有趣，之後隨著每一集劇本陸續完成，更讓他對作品充滿期待。再加上拍攝現場氣氛融洽，因此拍攝期間經常向身邊演員表示，相信作品一定能獲得觀眾喜愛。許楠儁的壯碩身材也成為熱門話題，主持人笑說，現在只要提到許楠儁，許多人第一個聯想到的就是脫上衣的畫面。對此他坦言，最初劇本其實沒有安排相關橋段，是因為前一部作品中的脫衣戲獲得不錯反響，後續調整內容時才加入類似場面。沒想到從那之後，接演的作品幾乎都少不了脫衣戲，就連下一部新作也同樣如此。主持人打趣問到：「脫掉上衣對你而言代表什麼」時，許楠儁立刻機智回應：「說不定比演技還重要。」一句話逗笑全場。主持人都忍不住開玩笑問他，合約裡是不是早已寫好「脫衣條款」，現場氣氛十分歡樂。除了身材受到矚目，許楠儁對於外貌的看法也吸引關注。被問到「覺得自己帥嗎？」時，他相當乾脆地回答「真的不覺得」。他認為，大眾心目中的帥哥代表應該是元斌那樣的類型。不過雖然不認為自己屬於傳統帥哥，他仍對個人魅力充滿信心，並點出下顎線條與演戲時的眼神是自己最滿意的部分，笑稱比起外表，能夠透過眼神傳達情感，才是最吸引人的地方。