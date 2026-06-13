我是廣告 請繼續往下閱讀

加拿大今（13）日展開世界盃開幕式，賽前位於首都的多倫多體育場人潮湧現，直接癱瘓交通，現場放起紅白煙與整齊劃一的樂隊表演，宛如行軍前的震撼大場面，在Threads引發瘋傳，氣勢完全輾壓去年MLB多倫多藍鳥打進世界大賽的狀況，台灣球迷也笑說，「又黑煙又白煙，以為在選教宗」、「去年世界大賽都沒有這麼瘋狂」、「足球人氣完全輾壓籃球與棒球」世界盃今年由墨西哥、美國與加拿大聯合主辦，加拿大也於13日迎來開幕戰，由自家球隊交手歐洲勁旅波赫，比賽最終1：1握手言和，但瘋狂的加拿大球迷，在場外宛如慶典般的慶祝，仍躍上新聞版面，包含CNN、ABCsports都大動作報導多倫多掀起的世足盛況。加拿大近年來足球發展成為主流，根據教育部官方統計，在基層參與率（Participation Rate）方面，足球在加拿大已經超越國球冰球（Ice Hockey）和其他所有運動，成為全加拿大兒童與青少年參與人數最多的體育項目，且多倫多擁有不少來自歐洲、南美洲的移民人群，也在當地帶動足球發展。不少台灣球迷都對於加拿大瘋足球感到不可思議，因為過往有印象的主流運動除了冰球外，再來就是MLB多倫多藍鳥與NBA多倫多暴龍，尤其去年MLB世界大賽更打破收視紀錄，但如今世界盃開幕式盛況，已經完全輾壓去年MLB世界大賽現場盛況。「足球迷現場都很瘋」、「要論應援，足球是輾壓所有運動的」、「體育大概是唯一能超越信仰跟政治立場的東西」