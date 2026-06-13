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▲正植村創辦人李思凡表示，健康養生餐盒採用優質食材與健康烹調方式製作，希望溫暖弱勢民眾的心與胃。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.13)

▲活動現場準備500份健康養生餐盒，以及紅豆粽、水果、餅乾與飲品等物資，堆置得像座小山。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.13)

▲端午送暖，正直村攜手普聖宮今日發送500份健康養生餐給弱勢民眾，現場擠滿領取民眾。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.13)

端午佳節將至，生機健康品牌正直村13日攜手台中普聖宮舉辦「13正直日健康養生餐結緣活動」，發放500份健康養生餐盒及多項節慶物資給弱勢民眾，排隊領取人龍看不到尾巴。立法院副院長江啟臣出席表示，希望公益關懷能夠拋磚引玉，一同幫助需要的人，讓他們感受社會溫暖。活動現場準備500份健康養生餐盒，以及紅豆粽、水果、餅乾與飲品等物資，希望在端午節前夕透過實際行動傳遞社會溫暖。包括立法院副院長江啟臣、立法委員羅廷瑋、多位地方民意代表及社區人士均到場參與，共同響應公益關懷行動。江啟臣表示，今天發送的愛心餐，相信不只溫暖人，也讓弱勢家庭能夠感受到溫情。他長期鼓勵企業能夠回饋社會，發揮企業社會責任，相信透過社福團體與善心企業的公益精神，絕對能夠拋磚引玉，一同幫助所有需要的人。正植村創辦人李思凡表示，健康養生餐盒採用優質食材與健康烹調方式製作，每份餐盒成本約120元，搭配節慶物資發放，整體投入經費超過10萬元。除提供餐食外，也希望藉此推廣均衡飲食觀念，提升民眾對健康生活的重視。普聖宮長期投入弱勢關懷與公益供餐服務，目前每週固定提供數百份餐食予獨居長者、弱勢家庭及經濟困難民眾。多年來累計發放餐食已達數十萬份，即使在重要節慶期間也持續不中斷，希望透過穩定服務為有需要的民眾提供支持。正直村則表示，每月13日為品牌推動的「13正直日」，象徵持續實踐健康分享與公益回饋的理念。品牌深耕健康飲食領域超過30年，目前已發展為全台連鎖健康飲食品牌，除推廣有機、無添加飲食文化外，也持續投入公益關懷行動，希望將健康與善意帶進更多人的生活。活動現場吸引不少民眾前來領取餐食與物資，許多受贈者對主辦單位表達感謝。與會人士表示，企業、宗教團體與社會資源共同投入公益，不僅能提供實質協助，也有助凝聚社會正向力量，讓關懷得以持續傳遞。正直村表示，未來將持續透過「13正直日」活動串聯各界資源，結合健康飲食推廣與公益服務，擴大社會關懷能量，讓善的循環持續發酵，照顧更多需要幫助的人。