我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界盃B組瑞士在6月14日凌晨3點交手卡達。（圖／翻攝自FIFA官網）

📍2026世界盃6/14瑞士VS卡達基本資訊

📍瑞士VS卡達戰力分析

▲2026世界盃B組有歐洲傳統勁旅瑞士，陣中的防線有主力中後衛阿肯基（Manuel Akanji）坐鎮。（圖／美聯社／達志影像）

📍瑞士VS卡達傷兵名單與預計先發

⚽瑞士預計先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 科貝爾 Gregor ⁠Kobel 後衛 維德梅爾 Silvan Widmer 後衛 阿肯基 Manuel Akanji 後衛 埃爾韋迪 Nico ⁠Elvedi 後衛 羅德里格斯 Ricardo Rodriguez 中場 弗魯勒 Remo Freuler 中場 瓦爾加斯 Ruben ‌Vargas 中場 里德 Fabian Rieder 中場 扎卡 Granit Xhaka 前鋒 阿姆杜尼 Zeki Amdouni 前鋒 恩多耶 Dan Ndoye

⚽卡達預計先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 阿布納達 Mahmud Abunada 後衛 阿拉維 Ayoub Al-Oui 後衛 胡赫 Boualem Khoukhi 後衛 羅羅 Pedro Miguel 後衛 艾哈邁德 Homam Ahmed 後衛 拉耶 Issa Laye 中場 法塔希 Ahmed Fathy 中場 加伯 Jassem Gaber 前鋒 阿卜杜勒拉扎克 Yusuf Abdurisag 中場 阿菲夫 Akram Afif 前鋒 埃德米爾 Edmilson Junior

瑞士VS卡達近期戰績

▲2026年世界盃B組，卡達雖然是亞洲強權，但放在世界賽場上，與歐洲球隊仍有一段差距，陣中雖有亞洲足球先生阿菲夫（Akram Afif）的創造力，但整體陣容有限。（圖／美聯社／達志影像）

📍瑞士26人名單：

📍卡達26人名單：

📍2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大1：1波赫 BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達vs瑞士 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月14日迎來B組的第2場對決，由「十字軍團」瑞士交手亞洲勁旅卡達。瑞士近況相當火燙，在過去各項賽事的14場國際比賽中僅輸掉1場，近3屆都能成功晉級淘汰賽，是B組實力最強的球隊；卡達上屆以地主身份首度參與世界盃，不過小組賽3戰盡墨，本屆賽會尋求隊史首勝。：瑞士 vs 卡達（世界盃B組小組賽）：2026年6月14日凌晨3點（台灣時間）：美國舊金山利惠體育場：馬丁尼斯（Said Martinez，宏都拉斯）瑞士是過去20年歐洲最穩定的國家隊之一，2024年歐洲盃更以2：0淘汰義大利闖入8強。球隊中場由扎卡（Granit Xhaka）掌控，他的節奏控制與大局觀是瑞士攻守轉換的樞紐；防線則有主力中後衛阿肯基（Manuel Akanji）坐鎮。儘管缺乏世界級的頂尖射手，但極低的犯錯率與嚴密的陣地戰組織，足以讓他們在面對B組對手時主導戰局，首要目標是穩奪小組第一以避開淘汰賽早期的強敵。雖然在亞洲盃完成2連霸，但2022年自家主辦的世界盃苦吞3連敗，暴露出面對歐美球隊時硬實力的巨大落差。卡達依然仰賴長期集訓培養出的極致默契與技術流小組配合。在身體對抗性方面，在北美賽場上面對瑞士的壓迫與波赫的高空轟炸，卡達的技術優勢容易被壓縮，預計將面臨極大的防守壓力，晉級難度最高。瑞士：總教練雅金（Murat Yakin）在首場比賽前傳出全員滿血、沒有傷兵的好消息。不過，由於進攻端先發位置的競爭極為激烈，這位教頭在鋒線人選上面臨了幸福的抉擇。卡達：總教練佩特吉（Julen Lopetegui）目前正享受著全員健康、兵力充沛的奢侈煩惱，陣中沒有傳出任何主力傷兵或禁賽問題。其中，阿菲夫依舊是國家隊陣中無庸置疑的核心王牌，生涯已為國攻入39顆國際賽進球。：卡達在經歷了一場高潮迭起的資格賽後，最終在以2：1擊敗阿聯，成功鎖定今年夏天的會內賽席位。卡達在資格賽中大打強攻球風，場均高達3.61顆進球，但在整個資格賽週期中也輸掉了5場比賽。 然而，他們在世界盃前的熱身賽狀態卻令人憂心。佩特吉的球隊目前正陷入連續6場不勝的低迷，其中包括0：1不敵愛爾蘭以及1：1戰平薩爾瓦多。卡達正面臨巨大壓力，必須洗刷2022年以3戰全敗、小組墊底出局的恥辱。：瑞士則是以極佳的狀態迎接本屆賽事，在過去各項賽事的14場國際比賽中僅輸掉1場。那場唯一的敗仗是今年3月在友誼賽中以3：4惜敗給德國。這支穩健的歐洲勁旅最近以4：1大勝約旦，並在最後一場熱身賽中以1：1踢平澳洲。雅金的球隊在資格賽中以不敗戰績輕鬆晉級，且在6場比賽中僅失2球。瑞士一直是淘汰賽的常客，在過去的3屆世界盃中均成功從小組賽突圍。門將：基拿（Marvin Keller）、科貝爾（Gregor ⁠Kobel）、姆沃戈（Yvon Mvogo）後衛：阿肯基（Manuel Akanji）、 阿門達（Aurele Amenda）、庫馬特（Eray Comert）、埃爾韋迪（Nico ⁠Elvedi）、賈斯克（Luca Jaquez）、穆海姆（Miro Muheim）、羅德里格斯（Ricardo Rodriguez） 、維德梅爾（Silvan Widmer）中場：艾畢雪（Michel Aebischer）、法斯納赫特（Christian Fassnacht）、弗魯勒（Remo Freuler）、亞沙里（Ardon Jashari）、曼贊比（Johan Manzambi）、里德（Fabian Rieder） 、索烏（Djibril Sow）、瓦爾加斯（Ruben ‌Vargas）、 扎卡（Granit Xhaka）、札卡利亞（Denis Zakaria）前鋒：阿姆杜尼（Zeki Amdouni）、恩博洛（Breel Embolo）、伊登（Cedric Itten）、恩多耶（Dan Ndoye） 、奧卡福（Noah Okafor）門將：扎卡里亞（Salah Zakaria）、阿布納達（Mahmud Abunada）、巴爾希姆（Meshaal Barsham）後衛：侯賽因（Al-Hashmi Al-Hussain）、阿拉維（Ayoub Al-Oui） 、胡赫（Boualem Khoukhi）、羅羅（Pedro Miguel）、拉耶（Issa Laye） 、曼德斯（Lucas Mendes）、布雷克（Sultan Al-Brake）、 艾哈邁德（Homam Ahmed）中場： 馬奈（Mohamed Manai）、加伯（Jassem Gaber）、布迪亞夫（Karim Boudiaf）、法塔希（Ahmed Fathy）、哈特姆（Abdulaziz Hatem）、馬迪博（Assim Madibo）前鋒： 賈姆希德（Tahsin Mohammed）、埃德米爾森（Edmilson Junior）、 阿里（Almoez Ali）、阿菲夫（Akram Afif）、 蒙塔里（Mohammed Muntari）、阿卜杜勒拉扎克（Yusuf Abdurisag）、艾勒丁（Ahmed Alaaeldin）、海多斯（Hassan Al-Haydos）、加尼希（Ahmed Al-Ganehi）