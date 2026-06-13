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▲曾沛慈（如圖）今一連演唱〈數到十〉、〈一個人想著一個人〉，聽得出來聲音仍有些吃力，但她仍十分敬業。（圖／記者林柏年攝影）

曾沛慈參加中國節目《浪姐2026》人氣飆漲，今（13）日現身KKBOX 風雲榜，久違在台灣演出的她，一登台尖叫聲不斷。曾沛慈因節目高強度訓練，導致喉嚨出狀況，為了錄影甚至常常不見天日。受訪時她坦言：「喉嚨還是容易啞，需要給它一點時間。」另外，曾沛慈也透露老公貼心一面，表示不管她累不累對方都一直給予支持，更甜蜜表示想把老公裝進行李箱帶過去，瞬間閃瞎眾人。曾沛慈今一連演唱〈數到十〉、〈一個人想著一個人〉，聽得出來聲音仍有些吃力，但她仍十分敬業。曾沛慈在後台受訪時，透露喉嚨現在還是容易啞，「需要給它一點時間，對喉嚨最好的方式就是休息，我還是會好好注意自己的喉嚨，不會掉以輕心，它現在還沒恢復完全健康的狀態。」坦言有時卯起勁來就會很拚，一直要提醒自己記得休息。曾沛慈前往中國錄節目，與老公分隔兩地的他，被問到對方是否有貼心舉動？曾沛慈甜說：「不管我累不累，他都給我很大的支持，一如往常。」更直呼想把老公裝進行李箱，話一出立刻閃瞎全場。曾沛慈近來當起時間管理大師，下週一馬上又要飛過去錄影， 她也透露參加《浪姐》之後腹肌都跑出來了，體重跟體脂都降了非常多，笑說：「算是小確幸！」比賽至今壓力是否很大？曾沛慈回答：「其實還好，因為我覺得專心把每次表演準備好，是我最看重的事情，名次算是額外的獎勵。不過，曾沛慈也分享因忙著錄影，有時真的會忘記抬頭看看天空、不見天日的感覺。值得一提的是，曾沛慈的好友黃偉晉今晚擔任主持人，透露自己每週都很關注《浪姐》，認為每個姐姐都很辛苦，私下也不斷鼓勵曾沛慈說：「加油！我很期待妳這次的選歌，或是跟誰表演，比較是鼓勵性質。」看完曾沛慈今天的演出，黃偉晉也興奮喊：「