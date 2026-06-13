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遇消費糾紛打市民專線1999轉7812洽詢

民眾委請修繕服務前，應先確認是否收取出勤費、勘查費，以及後續維修計價方式

市民專線1999轉7812洽詢

近期網傳有住戶僅住在 3 樓，卻被技師「疏通長度達 26 米」為由索費近 3 萬元。法務局統計114年迄今已接獲19件涉及水電維修、管線疏通及抓漏服務等消費申訴案件。經案件分析後發現，相關爭議多集中於收費不透明、未事先告知費用、完工後追加收費，以及修繕無效卻拒絕履行保固責任等情形。台北市主任消保官林傳健提醒民眾，遇有修繕需求時，應事先確認交易對象、服務項目與金額及收費方式，並參考網路上對業者之相關評價及市場上各該修繕項目之一般收費價格，且於服務完成後完整保留相關交易紀錄，以保障自身權益。法務局表示，市面上有部分業者利用消費者面臨停（跳）電、漏水或水管阻塞等緊急狀況下急於排除問題的心理，在資訊不對等狀況下收取顯不相當費用，引發消費爭議。分析近期申訴案件，常見爭議態樣包括：一、收費明顯高於市場行情。部分業者到場後以作業危險或技術特殊為由收取高額費用，例如簡易電路復電、更換低成本零件或管線疏通等作業，收費動輒數千元至數萬元不等之費用，引發消費者質疑。二、未事先告知勘查費或出勤費。部分業者僅進行簡單檢查或最終未實際提供維修服務，即向消費者強行收取高額勘查費、檢查費或出勤費，且事前未充分告知相關收費標準。法務局指出，三、修繕過程中又片面追加其他費用。部分業者於施工前雖已報價，完工後卻以其他名目另行加價，與原約定內容不符，衍生消費爭議。四、修繕效果不佳或未提供售後保固服務。部分業者收費後未能有效解決問題，消費者要求保固或後續處理時，卻遭拒絕回應、要求再次收費，甚至失去聯繫。消保官指出，業者透過網路廣告、社群平台或電話招攬業務時，依法應充分並完整揭露服務內容、計價方式及相關費用，不得以不實、隱匿或引人錯誤之方式與消費者交易。若業者提供服務前未充分告知重要交易資訊，致消費者在受詐欺或錯誤認知下成立契約，消費者得依法主張相關權利。消保官提醒，；如業者到場後未事先報價、拒絕說明收費標準，或報價明顯不合理，消費者有權拒絕交易及支付相關費用。建議消費者與業者確認服務項目及費用內容後，再接受修繕服務，以避免事後衍生爭議。如發生消費爭議，消費者應儘速保留報價單、收據、維修照片、通訊紀錄及錄音（影）等相關證據，並先向業者客訴反映處理。若仍無法獲得妥善解決，可撥打1950消費者服務專線或，並向各縣市政府提起申訴，以維護自身權益。