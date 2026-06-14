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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週職場與情感風波不斷，表示，處女與天蠍座喜迎強旺運勢，處女座更有告白成功的絕佳機會。獅子、摩羯與水瓶則財運大爆發，但Princess特別提醒，摩羯要小心瘋子型客戶危及人身安全。此外，本週「多角戀與分手危機」頻傳，巨蟹座恐因情緒不穩而衝動分手，獅子、水瓶與雙魚則要嚴防陷入三角關係或遇到已死會的桃花。本週運勢重點：愛情這週愛情桃花方面小心出現的冒失鬼，會讓你暴怒喔！◾ 工作、事業運：多推銷有機會，不然沒機會。◾ 愛情、桃花運：有你不會喜歡的桃花出現，對方愛過你但心猿意馬，弄得你不開心又莫名其妙喔。本週運勢重點：工作這週工作方面若是談case可能沒機會，需要一直溝通。◾ 工作、事業運：談的很辛苦，對方完全不想投資在你身上。◾ 愛情、桃花運：等桃花運來還要一點時間。本週運勢重點：工作這週工作方面小心被拒絕、挑毛病，或對方突然發作刁難你。◾ 工作、事業運：若是談生意比較難，小心吃閉門羹。◾ 愛情、桃花運：追求你的對象毛病比較多，另外小心告白失敗。本週運勢重點：愛情這週愛情方面若是交往已久有可能分開，對方也在猶豫。◾ 工作、事業運：小心情緒影響決定，有可能因為不開心而離職。◾ 愛情、桃花運：小心自己不爽就提分手，對方其實也有那個意思還有其他喜歡的對象。本週運勢重點：工作這週工作方面金錢運很旺，有大賺一筆的機會。◾ 工作、事業運：財運不錯，直接賺爆。◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，但小心有三角關係隱藏在裡面。本週運勢重點：日常、工作、愛情這週運勢很旺，工作愛情方面都是。◾ 工作、事業運：人際關係如魚得水，很能賺。◾ 愛情、桃花運：有告白成功的機會。本週運勢重點：愛情這週愛情方面你會比較距離感重，讓對方心灰意冷喔。◾ 工作、事業運：你會比較挑剔、吹毛求疵。◾ 愛情、桃花運：若是有對象，你會有點不喜歡，裝忙裝沒空。本週運勢重點：日常、工作、愛情這週工作愛情方面都有好運，但是自己不要太被動了。◾ 工作、事業運：機會來要接住，不要懶在一邊放棄。◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，請接住。本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面小心小人現蹤，說你壞話、看你笑話，你需要更努力。◾ 工作、事業運：有好機會，但有微小人運說三道四的，害你很辛苦喔！◾ 愛情、桃花運：出現喜歡的對象追求中，但是對方會覺得你不適合。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面小心遇到瘋子，雖然機會多錢多。◾ 工作、事業運：錢多機會多但是代價是小心遇到瘋子型的客戶，小心人身安全。◾ 愛情、桃花運：若是有對象，你會擔心會分手的問題。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面容易遇到有對象的桃花，不會有發展。◾ 工作、事業運：有賺大筆金錢的機會，另外人際關係上要注意發生嫌隙。◾ 愛情、桃花運：有桃花出現但是沒有進展，小心是有對象的桃花。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面有追你的人出現，有脫單的機會，但小心對方原本可能就有對象了。◾ 工作、事業運：諸事不順，談不到生意。◾ 愛情、桃花運：有追求者，小心直接變成三角戀。