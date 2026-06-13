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SpaceX完成IPO後，市場很快把焦點轉向馬斯克旗下企業是否進一步整合。SpaceX總裁格溫．肖特韋爾近日受訪時並未排除未來與特斯拉合併的可能性，並表示兩家公司未來「毫無疑問」存在協同效應，彼此正在追求的目標也愈來愈接近。SpaceX周五掛牌上市，IPO募資規模達750億美元，估值約1.77兆美元，成為美國史上最大規模IPO。由於SpaceX更新後的IPO文件提到，未來可能發行大量股權用於收購交易，也讓市場對SpaceX、特斯拉未來合併的猜測升溫。肖特韋爾半開玩笑表示，若兩家公司合併，或許能讓馬斯克的生活輕鬆一點。不過她也淡化短期內成真的可能，強調目前首要任務仍是維持SpaceX正常營運，包括火箭生產、發射任務、載送太空人前往國際太空站，以及透過Starlink提供寬頻服務。事實上，特斯拉與SpaceX已有不少業務往來。SpaceX招股書顯示，特斯拉持有SpaceX部分股權，雙方也共同推動Terafab晶片製造計畫，未來可望應用於機器人與太空領域。此外，SpaceX也曾採購特斯拉Megapack儲能電池與Cybertruck，兩家公司在能源、晶片與運輸設備上的連結逐漸加深。馬斯克過去已有整合旗下公司的經驗，包括特斯拉收購SolarCity，以及將社群平台X與AI公司xAI整合。今年稍早，SpaceX也完成對xAI與X的整合，讓AI、社群平台與太空事業關係更加緊密。Wedbush分析師Dan Ives認為，若特斯拉與SpaceX合併，將有助馬斯克掌握更完整的AI生態系，甚至形容這會是「聖杯級」交易。不過，真正合併仍涉及股權交換、公司治理、定價與管理架構等複雜問題，短期內仍有許多挑戰。