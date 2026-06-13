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▲吳建豪（如圖）坦言今天演出時身體其實不太舒服，前幾天甚至躺在床上不太能動，但還是敬業完成演出。（圖／記者林柏年攝）

吳建豪近來忙著《F✦FOREVER 1st World Tour》世界巡迴演唱會，今晚（13日）出席KKBOX風雲榜，身體欠佳的他，演出時不小心發生失誤，一個轉身動作竟撞倒麥克風架，趕緊跳下高台撿起麥克風。演出後，吳建豪在後台受訪時，有些自責說：「原本希望帶給觀眾很好的一面，沒想到失誤，把麥克風搞砸了。」吳建豪相隔超過十年再度站上大型舞台，不僅大秀精湛舞技，帶來最新專輯中的〈Dance Until We Die〉、〈Ur the Reason〉、〈傑作〉等熱曲串燒，還大跳網路上超夯的「奪命三搖」舞步，讓現場嗨翻。然而，吳建豪一個轉身突然撞倒麥克風架，他面露尷尬趕緊跳下高台撿麥克風。下台後，吳建豪有些自責說：「原本希望帶給觀眾很好的一面，沒想到失誤，把麥克風搞砸了。」但他認為這也是現場的一個刺激，必須好好享受演出過程。吳建豪表示希望能有下次機會，「在舞台上肯定會有出錯的時候，不管怎麼樣，好好的努力 ，下一個會比現在更好。」另外，吳建豪坦言今天演出時身體其實不太舒服，前幾天甚至躺在床上不太能動，但還是敬業完成演出，他透露可能是太累了導致身體很虛弱，但一上台仍展現最好一面，吳建豪直言：「在舞台上會把一切忘記，抓到享受的狀態跟感覺。」看到粉絲熱情應援，也讓他獲得滿滿能量。接下來吳建豪將和言承旭、周渝民、五月天主唱阿信帶著《F✦FOREVER恆星之城》繼續前往你的城市，6月27日將前往菲律賓Philippine Arena，8月1、2日泰國Impact Arena，8月7、8日馬來西亞Unifi Arena，8月15、16日新加坡Singapore Indoor Stadium。