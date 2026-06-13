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國民黨主席鄭麗文率團訪美，原定拜會美國國安會的行程遭到臨時取消，被調侃是「習辦外宣團」赴美。少數成功見到的國會議員共和黨籍參議員蘇利文在社群平台X發文，向鄭麗文喊話必須與民進黨聯手通過國防預算。對此，立委王定宇表示，就是直接告誡鄭麗文：「不要只會吹捧中共和與習近平，身為台灣的政黨，應該要支持台灣的國防安全和能源安全！」回顧鄭麗文訪美，各界普遍認為她是卡在「又紅又黑」的尷尬標籤。由於她四月才赴中國「鄭習會」，加上曾強烈反對1.25兆國防預算，導致華府涉台圈對她有疑慮，美西演講時還遭到抗議嗆聲。儘管國民黨事後聲明，行政部門的會面因保密而不對外透露，但鄭麗文隨後轉往國會地鐵拜會議員時，態度確實大幅軟化，急著澄清藍營支持國防自主，盼能直接與美方進行對話溝通。蘇利文貼文指出，他與國民黨主席鄭麗文進行了良好的討論，雖然重申無論台灣政治局勢如何，他都是台美關係的堅定倡導者，但正如他當面告訴鄭麗文的，「我們需要國民黨與民進黨聯手，以完成國防預算並支持阿拉斯加液化天然氣計畫。」王定宇補充，蘇利文公開提醒國民黨應跟綠營合作，而不是在美國吹捧中共、拍習近平的馬屁，應該重視台灣安全以及能源供應。