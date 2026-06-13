我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南開科大校長楊肅正祝福同學前程萬里、百尺竿頭更上一層樓。（圖／南開科大提供）

▲南開科大畢業典禮以「星河璀璨 夢想起飛」為主題，勉勵所有畢業生鵬程萬里。（圖／南開科大提供）

南開科技大學13日舉行115級畢業典禮，歡送畢業生邁向人生新階段外，也頒發特別獎表揚在專業技能、終身學習及國際人才培育等領域的傑出畢業生，包括自動化工程系林奕希、休閒事業管理系林幼婷及來自越南的國際產學專班學生凌文山獲獎，展現南開科大培育多元人才的成果。代理校長楊肅正於典禮中勉勵畢業生，畢業並非學習的終點，而是另一段人生旅程的起點。面對快速變遷的產業環境與社會挑戰，期許學生持續精進專業能力，培養跨域整合與終身學習精神，並將在校所學轉化為服務社會能量，以專業貢獻國家與社會發展。獲頒特別獎的林奕希，在專業技能領域表現亮眼。他曾於教育部「2025第21屆技職之光」選拔中，以取得5張乙級及8張丙級、共13張勞動部技術士證照的優異成績，榮獲「技職傑出獎－證照達人」肯定，展現技職教育重視實作能力與專業養成的成果。另一位獲獎者林幼婷，則是終身學習精神的最佳寫照。她在離開校園30多年後，為完成求學夢想重返校園，從隨班附讀開始，一路兼顧家庭、工作與學業，憑藉高度自律與毅力完成大學學業。除長期投入地方公共事務外，她在校期間也積極參與班務及同學交流，深獲師生肯定。受到學習成果激勵，她已順利考取休閒事業管理系碩士班，持續朝進修目標邁進。來自越南的凌文山則以優異表現成為國際學生典範。他在學期間積極考取專業證照，並通過華語文能力測驗流利精通級認證，展現語言與專業兼備的學習成果。今年更錄取南開科大車輛與機電產業碩士班，將持續留校深造，朝專業技術人才目標前進，也成為國際學生學習的榜樣。南開科技大學表示，三位獲獎學生雖來自不同背景，卻都以實際行動展現堅持理想、追求卓越的精神，充分體現技職教育培育專業能力與實務人才的核心價值。校方期盼透過表揚優秀學生，鼓勵更多青年勇敢追夢、持續精進，並持續秉持「務實、創新、卓越」的辦學理念，培育兼具專業能力、社會責任與國際視野的人才。