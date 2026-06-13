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AI晶片需求暴衝，台積電先進製程產能吃緊，也讓Google開始尋找更多供應鏈備案。外媒報導，Google正與三星電子洽談，計畫將第10代TPU、代號Icefish的部分關鍵元件交由三星2奈米製程生產，這也被視為三星晶圓代工搶進大型AI晶片訂單的重要機會。據《The Information》與韓國媒體報導，Icefish是Google下一代AI加速器，預計2028年量產，並由Google與聯發科合作設計。由於AI算力需求持續擴張，Google不再只依賴單一晶圓代工來源，而是規劃採取多廠分工，分散先進製程產能不足的風險。依目前初步規劃，Icefish將採異質整合架構，其中最關鍵的核心運算部位，仍預計交由台積電以1.4奈米製程生產；三星則有機會負責連接TPU與高頻寬記憶體的輸入輸出元件，並採用2奈米製程。這樣的分工意味著，Google並非完全轉單，而是在AI晶片規模愈做愈大的情況下，把不同功能晶粒拆給不同供應商生產。一方面維持台積電在最先進運算晶片上的技術優勢，另一方面也讓三星切入AI ASIC供應鏈。業界也傳出，三星可能不只爭取單一元件訂單，而是希望提供更完整的一站式方案，包括HBM記憶體、晶圓代工與後段封裝。若後續談判順利，三星可望透過記憶體、先進製程與封裝整合能力，擴大在Google AI晶片供應鏈中的角色。近年Google、亞馬遜、Meta等科技巨頭積極開發自研AI晶片，但台積電先進製程產能已被輝達、蘋果等大客戶高度占用，新訂單承接空間有限。報導也指出，Google先前因台積電無法完全滿足TPU需求，已要求英特爾晶圓代工在2028年前協助生產部分TPU。對三星而言，若能取得Google下一代TPU部分訂單，將有助其2奈米製程重建市場信心。過去高階AI晶片多由台積電掌握主導權，但在全球AI算力競賽升溫、客戶積極分散風險下，三星與英特爾等業者也有機會從台積電產能瓶頸中受惠。不過，由於Icefish距離2028年量產仍有時間，目前相關合作仍處洽談階段，尚未確認最終訂單。