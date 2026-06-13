2026年由美國、加拿大、墨西哥共同主辦的世界盃足球賽即將熱烈開踢。說到世足賽場邊的經典人物，許多老球迷絕對不會忘記16年前那位一夕爆紅的巴拉圭「奶機妹」——勞莉莎·里克爾梅（Larissa Riquelme）。2010年南非世界盃，她在看台上為了防範錢包被偷，不經意地將Nokia手機夾在雙峰之間，熱情為國家隊加油的火辣畫面瞬間在全球網路上瘋傳。
16年前驚天一夾 巴拉圭「奶機妹」爆紅
當年這驚天一夾，不僅讓里克爾梅成為全球搜尋引擎的熱門關鍵字，更被西班牙《馬卡報》封為「世界盃女友」。熱衷足球的她當時甚至豪氣承諾，若巴拉圭奪冠，就要在首都亞松森（Asunción）裸奔慶祝，讓她躍升為當年世足文化現象級的代表人物。賽後，她不僅成為巴拉圭最知名、收入最高的模特兒之一，還在同年底登上巴西版《花花公子》雜誌全裸封面。
如今16年過去，現年41歲的里克爾梅雖然風韻猶存，IG更累積了高達227.5萬粉絲，但她早已不再只是鏡頭追逐的性感女神。為了改變職業方向並卸下單純的偶像形象，她花費三年時間潛心完成傳播學與體育專業培訓課程，成功轉型為專業的足球媒體人。
其實在2025年的世界盃資格賽期間，里克爾梅就已擔任巴拉圭媒體《La Tribuna》的球評，並在轉播團隊見證了巴拉圭以1：0擊敗秘魯，順利取得晉級門票。今年，隨著巴拉圭自2010年後首度重返世界盃會內賽，她也將迎來人生首次親臨世界盃現場，並以專業評論員與國家隨隊記者的身分，全程隨隊報導這場盛會。
里克爾梅在受訪時感性表示，16年前的那場比賽徹底改變了她的人生，帶來了難以想像的機會與名聲。她表示未來要以球評的身份工作，同時帶著和當年一樣的熱情。能同時以記者與球迷的身份陪伴國家隊。
至於未來還會不會有如同當年一樣的「瘋狂賭注」時，里克爾不置可否，沒有否認，甚至直言有機會可能會有「另一個承諾？」讓人感到期待。而目前已經吞下一敗的巴拉圭，也的確需要她的應援。
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當年這驚天一夾，不僅讓里克爾梅成為全球搜尋引擎的熱門關鍵字，更被西班牙《馬卡報》封為「世界盃女友」。熱衷足球的她當時甚至豪氣承諾，若巴拉圭奪冠，就要在首都亞松森（Asunción）裸奔慶祝，讓她躍升為當年世足文化現象級的代表人物。賽後，她不僅成為巴拉圭最知名、收入最高的模特兒之一，還在同年底登上巴西版《花花公子》雜誌全裸封面。
如今16年過去，現年41歲的里克爾梅雖然風韻猶存，IG更累積了高達227.5萬粉絲，但她早已不再只是鏡頭追逐的性感女神。為了改變職業方向並卸下單純的偶像形象，她花費三年時間潛心完成傳播學與體育專業培訓課程，成功轉型為專業的足球媒體人。
其實在2025年的世界盃資格賽期間，里克爾梅就已擔任巴拉圭媒體《La Tribuna》的球評，並在轉播團隊見證了巴拉圭以1：0擊敗秘魯，順利取得晉級門票。今年，隨著巴拉圭自2010年後首度重返世界盃會內賽，她也將迎來人生首次親臨世界盃現場，並以專業評論員與國家隨隊記者的身分，全程隨隊報導這場盛會。
里克爾梅在受訪時感性表示，16年前的那場比賽徹底改變了她的人生，帶來了難以想像的機會與名聲。她表示未來要以球評的身份工作，同時帶著和當年一樣的熱情。能同時以記者與球迷的身份陪伴國家隊。
至於未來還會不會有如同當年一樣的「瘋狂賭注」時，里克爾不置可否，沒有否認，甚至直言有機會可能會有「另一個承諾？」讓人感到期待。而目前已經吞下一敗的巴拉圭，也的確需要她的應援。
- 本名： 勞莉莎·馬貝爾·里克爾梅·弗魯托斯（Larissa Mabel Riquelme Frutos）
- 出生日期： 1985年2月22日（現年41歲）
- 出生地點： 巴拉圭亞松森（Asunción, Paraguay）
- 身高： 170公分（約5英尺7英寸）
- 外貌特徵： 棕色頭髮、棕色眼睛
- 職業： 模特兒、演員、足球評論員、體育記者
- 活躍年份： 2010年至今
- 學歷： 已完成為期三年的傳播學（Communications）專業培訓課程
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