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本名： 勞莉莎·馬貝爾·里克爾梅·弗魯托斯（Larissa Mabel Riquelme Frutos）





勞莉莎·馬貝爾·里克爾梅·弗魯托斯（Larissa Mabel Riquelme Frutos） 出生日期： 1985年2月22日（現年41歲）





1985年2月22日（現年41歲） 出生地點： 巴拉圭亞松森（Asunción, Paraguay）





巴拉圭亞松森（Asunción, Paraguay） 身高： 170公分（約5英尺7英寸）





170公分（約5英尺7英寸） 外貌特徵： 棕色頭髮、棕色眼睛





棕色頭髮、棕色眼睛 職業： 模特兒、演員、足球評論員、體育記者





模特兒、演員、足球評論員、體育記者 活躍年份： 2010年至今





2010年至今 學歷： 已完成為期三年的傳播學（Communications）專業培訓課程





2026年由美國、加拿大、墨西哥共同主辦的世界盃足球賽即將熱烈開踢。說到世足賽場邊的經典人物，許多老球迷絕對不會忘記16年前那位一夕爆紅的巴拉圭「奶機妹」——勞莉莎·里克爾梅（Larissa Riquelme）。2010年南非世界盃，她在看台上為了防範錢包被偷，不經意地將Nokia手機夾在雙峰之間，熱情為國家隊加油的火辣畫面瞬間在全球網路上瘋傳。當年這驚天一夾，不僅讓里克爾梅成為全球搜尋引擎的熱門關鍵字，更被西班牙《馬卡報》封為「世界盃女友」。熱衷足球的她當時甚至豪氣承諾，若巴拉圭奪冠，就要在首都亞松森（Asunción）裸奔慶祝，讓她躍升為當年世足文化現象級的代表人物。賽後，她不僅成為巴拉圭最知名、收入最高的模特兒之一，還在同年底登上巴西版《花花公子》雜誌全裸封面。如今16年過去，現年41歲的里克爾梅雖然風韻猶存，IG更累積了高達227.5萬粉絲，但她早已不再只是鏡頭追逐的性感女神。為了改變職業方向並卸下單純的偶像形象，她花費三年時間潛心完成傳播學與體育專業培訓課程，成功轉型為專業的足球媒體人。其實在2025年的世界盃資格賽期間，里克爾梅就已擔任巴拉圭媒體《La Tribuna》的球評，並在轉播團隊見證了巴拉圭以1：0擊敗秘魯，順利取得晉級門票。今年，隨著巴拉圭自2010年後首度重返世界盃會內賽，她也將迎來人生首次親臨世界盃現場，並以專業評論員與國家隨隊記者的身分，全程隨隊報導這場盛會。里克爾梅在受訪時感性表示，16年前的那場比賽徹底改變了她的人生，帶來了難以想像的機會與名聲。她表示未來要以球評的身份工作，同時帶著和當年一樣的熱情。能同時以記者與球迷的身份陪伴國家隊。至於未來還會不會有如同當年一樣的「瘋狂賭注」時，里克爾不置可否，沒有否認，甚至直言有機會可能會有「另一個承諾？」讓人感到期待。而目前已經吞下一敗的巴拉圭，也的確需要她的應援。