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▲「光晞不行，讓拓也捐」是全台灣人都知道的輸血迷因。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

台灣經典偶像劇《下一站，幸福》2009年播出，由吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁主演，其中一段「光晞不能捐血」的經典劇情，多年來始終是網友熱議話題。吳建豪今（13）日出席KKBOX風雲榜時被問「為什麼不能捐」時，傻眼回應：「哇阿災（我怎知）」，光晞至今仍被蒙在鼓裡笑瘋許多網友。《下一站，幸福》劇中，其中一段劇情為梁小樂（小小彬飾）意外從樓梯摔下受傷，需要緊急輸血，任光晞第一時間焦急表示「我可以捐」，不過因為光晞是直系血親沒辦法捐血，因此被以茜（許瑋甯飾）一句「光晞不能捐，讓拓也（吳慷仁飾）捐」給回絕了。不過因為全場只有光晞不知道自己跟小樂的親緣關係，因此大家在默默獻血的同時，只有任光晞本人還在後面不停追問「為什麼我不能捐。」今日，吳建豪以F4成員之一的身分來到KKBOX風雲榜，主持人黃偉晉一見到吳建豪就說：「太久沒見到你了，有好多問題想問。」接著立刻拋出靈魂拷問：「為什麼光晞不能捐！」沒想到吳建豪愣了一下後，直接神回一句：「哇阿災（我怎麼知道）。」吳建豪短短4個字回應瞬間讓全場笑翻，也讓網友笑稱：「17年過去了，光晞還是不知道原因」、「這個問題果然要問本人」、「原來光晞到現在還沒搞懂」、「問錯人了啦，光晞真的不知道。」