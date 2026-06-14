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▲厄文在2025-26賽季因前十字韌帶（ACL）撕裂而整季報銷。（圖／美聯社／達志影像）

▲本季戰績顯著提升並以東區第一種子打進季後賽的底特律活塞隊，也在積極探詢厄文的交易可能。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA休賽季交易市場升溫，曾隨達拉斯獨行俠打入總冠軍賽的明星後衛厄文（Kyrie Irving），近期成為聯盟多支球隊關注的焦點。儘管洛杉磯湖人隊與底特律活塞隊皆傳出對這位九屆全明星後衛展現高度興趣，但根據NBA權威記者史坦（Marc Stein）的最新報導，獨行俠球團已明確告知各隊，厄文目前為「非賣品」。儘管厄文在2025-26賽季因前十字韌帶（ACL）撕裂而整季報銷，導致外界一度猜測獨行俠可能尋求交易以清理薪資空間，但獨行俠管理層顯然有不同想法。球隊目前正圍繞著潛力新星弗拉格（Cooper Flagg）進行重組，球團高層認為，厄文豐富的比賽經驗與場上導師角色，對於這位頂級新秀的養成至關重要。此外，獨行俠對於厄文與球隊的未來藍圖仍具信心。厄文去年簽下的3年1.19億美元延長合約雖然薪資沉重，但在獨行俠眼中，他是球隊攻守體系的重要拼圖，無意在現階段將其送走。對於湖人隊而言，這筆交易傳聞曾讓球迷感到興奮。湖人一直希望為陣中看板球星唐西奇（Luka Doncic）尋找一名冠軍級的後場搭檔，而曾與唐西奇在達拉斯建立深厚默契的厄文，被視為最完美的選擇。然而，獨行俠與湖人自先前的交易歷史後，雙方似乎無意再進行大規模交易談判，加上湖人若送出陣中的年輕戰力（如里夫斯），對球隊長期競爭力而言風險過大，這場「重逢夢」暫時告吹。另一方面，本季戰績顯著提升並以東區第一種子打進季後賽的底特律活塞隊，也在積極探詢厄文的交易可能。活塞在今年季後賽次輪止步，暴露了球隊在關鍵時刻缺乏得分爆發力的問題。對於活塞而言，厄文場均25.5分、5.1次助攻的明星級身手，正是他們衝擊總冠軍所需的最後一塊拼圖。儘管目前遭獨行俠拒絕，但據悉活塞管理層仍將厄文列為休賽季的重點觀察對象，隨時準備撥打電話探詢轉機。厄文即將邁入34歲，且過去兩季傷病紀錄較多，這也是獨行俠評估是否留人的關鍵。雖然他在場上的創造力與得分能力無庸置疑，但對於任何追求他的球隊來說，如何評估其傷病風險與高昂薪資，仍是決定交易能否成行的關鍵。目前獨行俠的態度堅決，這讓尋求補強的湖人與活塞不得不開始評估「Plan B」。隨著NBA選秀會臨近，這場圍繞厄文的交易博弈仍將持續，這位球場魔術師是否會離開達拉斯，亦或是繼續輔佐弗拉格開啟新時代，將是今夏最受矚目的交易話題之一。