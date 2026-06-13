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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，地主之一的加拿大在B組首戰與波士尼亞與赫塞哥維納 （波赫）踢成1：1平手，喜收隊史第1分積分，登出世界盃「0積分俱樂部」，該俱樂部成員剩下10隊，其中5隊本屆也有參賽，有望跟隨加拿大腳步；此外，本屆擴編至48隊，有4支新軍首度參賽，因此「新人+老鳥」共9隊一同邁向隊史第1分。加拿大首戰交手（波赫），雖然上半場先失分，但下半場第78分鐘靠著拉林（Cyle Larin）的精彩轉身射門，將比賽踢平成1：1，加拿大收穫隊史第1分積分，正式退出「0積分俱樂部」。在本屆開踢前，歷史上共有79國、地區參加過世界盃，包含加拿大在內，共有11隊未拿下積分，在今日加拿大開張後，剩下10隊在尋求隊史第1分，分別是巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、海地、伊拉克、多哥、卡達、賽爾瓦多、印尼、中國以及剛果民主共和國。在這之中，薩爾瓦多最悲慘，曾參加2屆賽事，卻苦吞6敗，雖然踢進過1球，但失掉22球，總得分是-21。此外，有3隊進入世界盃後還沒成功破網，分別是印尼（1938年以荷屬東印度名稱參賽）、中國以及剛果民主共和國（1974年以薩伊名稱參賽）。不過「0積分俱樂部」中，卡達、海地、伊拉克、剛果民主共和國、巴拿馬都有踢入本屆世界盃，有機會跟隨加拿大腳步，登出「0積分俱樂部」。此外，本屆賽事擴編至48隊參賽，維德角、庫拉索、約旦以及烏茲別克為世界盃新軍，因此今年「新人+老鳥」共9隊一同邁向隊史第1分。