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財神加持來報到！3生肖端午節迎進財好時機

🟡TOP3：生肖羊

🟡TOP2：生肖兔

▲生肖羊、兔、虎端午節期間受到財神眷顧，不僅有機會獲得升遷加薪、投資獲利，甚至可能迎來偏財收入。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

🟡TOP1：生肖虎

端午節前後需提高警覺！3生肖宜謹言慎行

🟡TOP3：生肖雞

▲生肖雞、牛、馬被點名需提高警覺，可能遭遇口舌糾紛、財務損失，甚至意外血光之災。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡TOP2：生肖牛

🟡TOP1：生肖馬

一年一度端午節即將在19日到來，同時不只威力彩頭獎周一（15日）飆9.6億，大樂透頭獎也達到今年最高2.8億，還有端午加碼百萬紅包持續送出。命理師宮小立表示，有3個生肖在端午前後需特別注意人際關係、財務管理及交通安全，避免因一時疏忽招來麻煩。同時也有3個生肖受到財神眷顧，不僅有機會獲得升遷加薪、投資獲利，甚至可能迎來偏財收入。尤其屬虎者偏財運最強，若適逢台彩加碼活動期間，不妨買張彩券試試手氣，說不定有機會迎來意外進帳。屬羊者屬於典型的「天道酬勤」型財運，近期努力將逐漸獲得回報。只要持續在工作上投入心力、展現實力，容易受到主管肯定，進而獲得升職、加薪或接觸更好發展機會的可能。生肖兔在端午節前後財運相當旺盛，對市場動向與理財資訊的敏銳度提高，容易掌握不錯的獲利機會。宮小立建議，可多關注投資理財相關訊息、產業趨勢及財經資訊，若能審慎評估後再行動，有機會在短時間內獲得理想收益。高居財運榜首的則是生肖虎。宮小立表示，屬虎者端午節期間偏財運大幅提升，不僅可能獲得獎金、紅包或禮物等意外收穫，也有機會透過抽獎、中獎等方式迎來額外收入。若平時有購買彩券的習慣，不妨趁著端午節期間小試手氣，說不定能獲得一筆令人驚喜的意外之財。屬雞者在端午節前後容易出現人際摩擦，與人互動時應特別注意說話方式與語氣，避免因失言引發爭執或誤會。若衝突進一步擴大，甚至可能演變成官司或法律糾紛，因此凡事宜多一分謹慎。生肖牛則須提防財務方面的問題。無論是投資理財、金錢往來、交易買賣，或是簽署合約文件，都要反覆確認內容細節。宮小立提醒，端午期間有破財風險，切勿因粗心大意而造成金錢損失。最需要提高警覺的是生肖馬。宮小立指出，屬馬者今年正值犯太歲，加上馬屬火，而端午節又是火氣與陽氣較旺盛的時節，雙重能量影響下，容易出現情緒波動與脾氣問題。除了要做好情緒管理外，更要特別留意交通安全，切記不要闖紅燈、不要搶快，以免發生意外或血光之災。