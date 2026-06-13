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世界盃自1930年開辦以來，寫下無數傳奇與意外事件，日媒《Football Zone》專題「世界盃事件簿」，近期回顧1982年西班牙世界盃發生的史上唯一進球改判事件。結果8年後，伊拉克入侵科威特，沙哈德在保家衛國時在宮殿中遭到槍殺擊斃，讓這位足球狂熱分子的人生添增更多傳奇色彩。這起事件出現在1982年西班牙世界盃小組賽法國對上科威特的比賽中。實力占優的法國掌握主導權，以3：1領先進入下半場第35分鐘時，法國隊中場核心吉雷瑟（Alain Giresse）成功突破射進第4球，此時荒謬的一幕發生了。吉雷瑟進球後，科威特球員開始與裁判激烈抗議、認為進球無效，原來在進球前的一瞬間，觀眾席上有人吹響私帶的哨子，聲音響徹球場。科威特球員誤以為那是主裁判的中斷哨聲，於是全體停下腳步，兩隊球員、教練吵成一團，觀眾席也一片混亂。儘管按照規則，因觀眾的哨音而自行停止跑動是球員失誤，進球理應照算有效，但接下來球場上卻出現讓人目瞪口呆的一幕。當時坐在貴賓席觀戰的科威特足協主席、同時也是該國皇室成員的沙哈德王子怒不可遏，竟然直接從VIP看台大步走下來，隨後更直接闖到球場上，一邊試圖引導球員罷賽，還走到主裁判面前大聲抗議，身旁還有隨身護衛在側，最終裁判或許迫於權勢無奈，竟當場取消法國這顆進球。在2018年俄羅斯世界盃正式引進VAR（影像輔助裁判）之前，在世界盃超過88年歷史中，只發生過這一次「已經判進的球又被推翻」、最後改判無效的紀錄，這位沙哈德王子賽後也瞬間成為全世界焦點。後續國際足總（FIFA）並未對此事件坐視不管，他們將屈服於王子壓力而推翻判決的3位裁判停職，科威特足協則遭到重罰，而肇事者沙哈德王子，最終則被口頭給予警告。實際上，沙哈德王子過去一直都是中東皇室中有名的足球狂熱分子，不僅砸大錢、催生科威特足協發展，也曾發表過諸多爭議言論，而這次衝到場上事件，也讓他留下仗勢欺人的土豪形象，但8年後，他人生的結局卻以一種無比悲壯的方式結束。在西班牙世界盃過去8年後的1990年，伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）下令對科威特發動軍事行動，短短兩天內就完全佔領科威特全境，這位沙哈德王子為了保衛國家，在宮殿中奮勇抵抗，最終遭到擊斃。而他那次情緒失控的爭議事件，也讓他在世界盃將近100年的歷史長流中，留下屬於自己的故事。