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中華職棒中信兄弟今（13）日洲際主場迎戰樂天桃猿，雙方前9局平手，並一路鏖戰到第12局，12局下兄弟雖然落後3分，卻靠著串連安打追到1分差，且攻佔二、三壘，張志豪敲出中外野飛球，形成高飛犧牲打，不料二壘代跑的林瑞鈞發生跑壘失誤，被桃猿策動再見雙殺，終場雙方就以9：9握手言和，此役前9局打完，雙方形成5：5平手，延長第11局，雙方各得1分，進入12局上，桃猿靠著短打以及高飛犧牲打取得超前分，隨後許賀捷選到保送，嚴宏鈞、林子偉串連安打，桃猿再添得2分，取得9：6領先。不過兄弟並未投降，12局下發動反擊，高宇杰、岳政華以及王政順的串連安打，加上左外野手陳晨威傳球失誤，兄弟追回2分，且持續攻佔二、三壘。此時兄弟更換代跑林瑞鈞，張志豪敲出中外野飛球，雖然被林政華美技接殺，但也形成高飛犧牲，兄弟追平比分，不料二壘跑者林瑞鈞卻沒回踩二壘，一路繞過三壘衝向本壘，桃猿立刻將球回傳二壘，形成「Timing play」，並提出電視輔助判決。經過重播檢視，裁判組判定得分有效，但林瑞鈞回壘不及形成雙殺守備，也成為此役最後1個出局數，最終雙方以9：9握手言和。這是中職實施突破僵局以來，首度出現12局和局。