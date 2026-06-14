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中華職棒今（13）日三地開打話題不斷，台鋼雄鷹投手黃子鵬在新莊面對富邦悍將的比賽中上演「麥達克斯完封」，率球隊9：0擊敗對手。另外中信兄弟在洲際棒球場與樂天桃猿進行一場12局大戰，最終雙方9：9握手言和，而天母的比賽中，統一獅靠著單局狂攻5分的兇猛攻勢在客場以6：1退味全龍。台鋼雄鷹首局就開啟攻勢，靠著連續安打與對手的守備失誤攻下2分，隨後第2及第3局也都有分數進帳，三局打完就建立6分領先優勢，而先發投手黃子鵬從開賽就一路壓制悍將打線，僅用93球就完成無四死球「麥達克斯完封」，成台鋼隊史第一人。另外在台中洲際棒球場的比賽，中信兄弟與樂天桃猿進行一場4小時37分鐘的馬拉松大戰，雙方你來我往，9局打完5：5平手，延長賽第10局兩隊都沒得分，第11局，雙方各得1分，仍無法分出勝負。進入12局上，樂天桃猿高飛犧牲打與嚴宏鈞、林子偉的串連安打攻下3分，取得9：6領先。不過兄弟在12局下發動反擊，高宇杰、岳政華以及王政順的串連安打追回2分，張志豪敲出高飛犧牲打助兄弟追平比分，但林瑞鈞回壘不及形成雙殺守備，也成為此役最後1個出局數，最終雙方以9：9握手言和。聯盟龍頭味全龍在主場迎戰統一獅，味全龍在3局下半靠著郭天信的安打先馳得點，但統一在下個半局馬上追平，8局上半統一攻下5分大局奠定勝基，終場就以6：1擊敗味全龍，不過因為富邦也輸球的關係，味全上半季封王魔術數字降至M6。