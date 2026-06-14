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中華職棒中信兄弟昨（13）日在延長賽與樂天桃猿打成9：9平手，不過兄弟在延長賽連續3局出現跑壘失誤引發熱烈討論，且出局的正好都是二壘跑者。尤其是12局下半代跑林瑞鈞的跑壘失誤，更讓兄弟葬送了向對手說再見的絕佳機會，讓不少象迷無奈直言，這場比賽雖然追分精彩，但跑壘卻是「荒腔走板」、「看了心好累」。前役正規9局打完，雙方形成5：5平手，進入延長加賽，10局下兄弟二壘跑者是岳政華，王政順敲出一壘方向強勁滾地球，一壘手林智平接到球後並未踩一壘，而是快傳二壘，游擊手馬傑森接到球後進行夾殺，不僅成功抓到岳政華，還讓想趁機推進二壘的王政順死在壘包前，形成雙殺守備，兄弟該局無功而返。11局下兄弟落後1分，二壘跑者為張志豪，許基宏敲出一壘強勁平飛球，卻被林智平接殺，而張志豪回壘不及，再度形成雙殺守備。不過江坤宇、王威晨連續2支二壘安打，替兄弟追平比數。12局下兄弟落後3分，靠著3支安打以及對方失誤追回2分，且持續攻佔二、三壘，僅一人出局，此時兄弟更換二壘代跑林瑞鈞，隨後張志豪中外野飛球，雖然被林政華美技接殺，但也足以形成高飛犧牲打，兄弟追平比分。不料二壘跑者林瑞鈞卻沒回踩二壘，一路狂奔衝向本壘，桃猿立刻將球回傳二壘並促請裁決，完成再見雙殺，雖然兄弟成功追平，但也因這個關鍵的跑壘瑕疵，葬送了繼續進攻、向對手說再見的機會。」最終兄弟以9：9跟桃猿握手言和，寫下中職實施突破僵局以來，首度打滿12局的和局。兄弟延長賽連3次二壘跑壘失誤，賽後成為網路熱議話題，不少象迷直言跑壘「荒腔走板」，更形容這場比賽是「示範100種壘間出局」。兄弟前役跟桃猿有來有往，在11局下、12局下都將比分扳平，卻因跑壘失誤葬送可能的勝利，象迷心情很複雜，「精彩又荒謬的一場比賽」、「雖然不放棄，但打成這樣真的高興不起來」、「該贏未贏，太多瑕疵，雖然很拚，但看了心好累」。