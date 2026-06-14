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▲林俊傑（左）在演唱會上狂誇蔡依林（右），讓她直呼都不好意思了。（圖／微博＠蔡依林工作室）

天后蔡依林（Jolin）昨（13）日晚間在北京鳥巢體育館舉行第2晚的《Pleasure世界巡迴演唱會》，歌王林俊傑（JJ）驚喜現身，兩人帶來3首合唱，讓現場粉絲全部嗨爆，尖叫聲不斷，直呼：「雙J合體了」、「耳朵超幸福」。林俊傑也在台上大讚蔡依林，「每一次看她的演唱會，我都有一種朝聖的心情」，稱蔡依林是華人的驕傲。蔡依林12到14日一連3晚在北京鳥巢體育館開唱，昨晚是第2夜，蔡依林在台上唱到一半，突然開口：「今天來到北京，邀請了我心目中行走的CD創辦人。」接著林俊傑驚喜登場，讓現場粉絲始料未及，被這突如其來的驚喜嚇到瘋狂尖叫。只見雙J在台上默契合唱，帶來3首金曲好歌，分別是〈第三人稱〉、〈倒帶〉、〈修煉愛情〉，讓歌迷聽得如癡如醉。尤其〈第三人稱〉由JJ作曲，兩人第一次LIVE演唱，場面尤為珍貴，粉絲更大讚林俊傑唱蔡依林的女KEY，金嗓果然名不虛傳。林俊傑在現場也分享觀看蔡依林演唱會的感受，直言：「」，蔡依林則被好友誇到害羞，直呼聽到JJ這樣講，她都有點不好意思了。而兩人同台合唱的影片也在台灣、中國的社群上瘋傳，粉絲看了紛紛留言，「Jolin唱〈修煉愛情〉好好聽」、「好羨慕這場的粉絲，當初聽〈第三人稱〉想說這首怎麼聽起來會這麼林俊傑，結果是JJ寫的」、「確實雙J合體了，只是那個J不再是周杰倫」、「一樣的門票錢，這場可以同時看2個巨星，太扯了吧」、「歌王歌后合體，我耳朵根本超幸福啊」。