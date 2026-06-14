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NBA總冠軍賽正打得如火如荼，但場外關於密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞卻已引爆聯盟。這位兩屆MVP得主在密爾瓦基效力13年後，極有可能在今年夏天轉戰新東家。目前，邁阿密熱火隊與波士頓塞爾提克隊被視為最主要的兩大追求者，但美媒分析指出，熱火提供的包裹方案恐怕難以與塞爾提克競爭，因為布朗（Jaylen Brown）明顯是比「英雄哥」希羅（Tyler Herro）更好的交易人選。著名NBA記者歐康諾（Kevin O’Conner）日前在 NBC Sports Boston 的節目中，對熱火隊的交易籌碼提出嚴厲批評。他直言：「我認為傑倫·布朗是目前交易市場上最好的籌碼，遠勝於邁阿密能提供的任何東西。」當被問及熱火以希羅（Tyler Herro）為核心的報價時，歐康諾語帶嘲諷地表示：「泰勒·希羅？你是認真的嗎？熱火的報價根本沒什麼特別的。」他認為，儘管熱火長期與字母哥連結，但若公鹿想要最大化交易回報，擁有全明星級球星布朗的塞爾提克，顯然更具備談判籌碼與優勢。波士頓大軍壓境，唯塔圖姆是非賣品消息指出，塞爾提克對字母哥展現了極高的野心，除了當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）被列為「絕對非賣品」之外，球團已告知其他隊伍，陣中任何球員都有可能成為交易籌碼。歐康諾更透露，塞爾提克正積極聯繫各方，試圖透過多方交易來促成這樁震撼聯盟的大型交易。 儘管熱火隊目前被視為領跑者之一，據傳提出的包裹包括克爾·威爾（Kel’el Ware）、赫洛、賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）以及多個首輪選秀權，但隨著塞爾提克正式加入戰局，熱火的談判壓力大增。對於公鹿而言，現在正處於評估階段。他們需要考量的是：是要選擇熱火提供的一系列年輕潛力股與選秀資產，還是要塞爾提克提供的布朗（布朗也可能被轉手給第三隊以換取更多選秀資本）。雖然有報導指出字母哥個人對加盟熱火的球隊陣容存有疑慮，加上塞爾提克近期展現的強勢進攻，讓波士頓在這一場「字母哥爭奪戰」中逐漸取得上風。隨著6月23日NBA選秀大會臨近，這場可能是近年來規模最大的超級球星交易，預計將在未來兩週內進入最終決戰時刻。