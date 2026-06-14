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▲大S離世1年變星星了，第208663號行星正式命名為「徐熙媛」。（圖／翻攝自微博@李屋屋啊）

女星大S（徐熙媛）在去年2月離世後，她的親朋好友與粉絲都非常不捨。而近日國際天文學界傳來一個令人感動的消息，在最新發布的《小天體命名工作組公告》電子刊物中，公開了一批獲得認證的全新小行星命名單，其中一顆第208663號就被命名為「徐熙媛」星，讓粉絲得知都忍不住淚崩表示：「想她就可以抬頭看。」國際天文學界在最新發布的《小天體命名工作組公告》電子刊物中，正式宣佈將第208663號星命名為「徐熙媛」星（（208663）Xuxiyuan=2002 GF11）。據悉，這顆行星是知名香港業餘天文學家、香港天文學會前會長楊光宇，在2002年4月12日於美國亞利桑那州的沙漠之鷹天文台發現的第208663號小行星。近期接受精密確認後，終於透過審核，正式以大S之名命名。事實上，楊光宇曾發現多達2000多顆行星，他也常以華語圈重量級藝人命名，像是張國榮、鄧麗君、劉德華、林青霞等。而這次以大S命名，也讓大批粉絲忍不住淚崩，「以後抬頭就能看到姐姐了」、「我相信她是天上的仙女，她回到了自己的行星」、「珊珊擁有了屬於自己的星星。」其實大S在過世前，就非常喜歡外星世界，相信外太空也有不同生命的存在，還常常自稱是外星人。而這次以大S名字命名小行星，也算是另類圓了她生前的外星夢。