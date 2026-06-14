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▲曾沛慈登上KKBOX風雲榜演唱會，獻唱多首人氣歌曲。（圖／NOWNEWS資料照）

女星曾沛慈近日在《乘風2026》（又稱《浪姐7》）四公（四次公演）後，首度拿下個人排名冠軍，但因高強度的比賽，讓她飽受急性咽喉炎及鼻炎的困擾，還因喉嚨腫起、聲音沙啞等問題緊急換人唱。不料她在昨（13）日登上KKBOX風雲榜演唱會開唱，狀態似乎還沒痊癒，演唱〈一個人想著一個人〉時聲音還有點緊，兩度求救台下歌迷幫唱。她也坦承目前尚未恢復，並承諾會好好照顧自己喉嚨。曾沛慈在昨日登上KKBOX風雲榜演唱會，連唱〈數到十〉、〈一個人想著一個人〉等多首人氣歌曲，但明顯聽得出來聲音仍有些吃力，在唱到〈一個人想著一個人〉時，曾沛慈還兩度求救台下粉絲一起幫唱。事後在後台受訪，曾沛慈坦承喉嚨狀態尚未痊癒，還是容易啞，「需要給它一點時間，對喉嚨最好的方式就是休息，我還是會好好注意自己的喉嚨，不會掉以輕心，它現在還沒恢復完全健康的狀態。」她也坦言自己有時卯起勁來就會很拚，一直要提醒自己記得休息。由於近期參加《乘風2026》，讓曾沛慈行程爆滿，不只要兩邊飛參加活動，就連練比賽行程都非常滿。不過她也笑說參加節目後，腹肌都跑出來了，體重跟體脂都降了非常多，笑說：「算是小確幸！」