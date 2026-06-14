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▲義大利名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti，圖）執掌森巴軍團兵符，他選擇將內馬爾帶入名單的決定，被外界視為是一場用以平息國內媒體輿論巨浪的高明心理戰。（圖／路透／達志影像）

▲前巴西傳奇隊長卡福（Cafu）力挺昔日恩師安切洛蒂的調度，並霸氣預言這支擁有內馬爾的森巴軍團，絕對有潛力在2026年奪下隊史第六座大力神盃。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃足球賽即將點燃戰火，當各國都在討論戰術、陣容與奪冠機率時，巴西隊卻再度陷入那個熟悉的問題：誰來成為救世主？從比利、羅馬里奧、羅納度到內馬爾，這個五度奪得世界盃冠軍的足球王國，似乎總習慣把希望寄託在某位超級巨星身上。然而，34歲的內馬爾如今帶傷入選、狀態成謎，真正值得關注的或許不是他能否完成最後一舞，而是名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）是否有能力帶領巴西走出長達24年的冠軍荒。這支森巴軍團或許沒有全盛時期的超級偶像，卻可能擁有近年最均衡、最成熟的爭冠陣容，而這也讓2026年世界盃成為巴西自2002年後最接近重返世界之巔的一次機會。這簡直是一場永無止境的體壇心理劇。身為五屆世界盃冠軍，巴西理應超越對單一球星的依賴，但整個國家對於這位隊史進球王迎來「最後一舞」的執念，早已達到近乎瘋狂的程度。球迷們的期待似乎還得再等等。安切洛蒂已證實，內馬爾將缺席對陣摩洛哥的小組賽首戰，最快要到下週才能恢復訓練。回顧內馬爾的國家隊生涯，始終與遺憾和傷病糾纏不清：2010年他在極高呼聲中落選；2014年自家主場卻因重傷退賽，間接導致了那場至今仍是巴西國恥的7比1慘案；2018年與2022年，傷病再度打亂了他的節奏。即便在卡達世足8強賽延長賽踢進神仙球，最終仍難逃PK大戰遭克羅埃西亞淘汰的命運。自2023年以來，內馬爾就未曾披上國家隊戰袍。今年他在巴甲母隊桑托斯（Santos）僅出賽8場，且全數為「主場」賽事，這實在難以證明他已準備好迎接世足賽的高壓對抗。在這樣的狀態下，安帥的徵召顯得格外牽強，更別提這直接導致了年輕前鋒若奧·佩德羅（Joao Pedro）淪為遺珠。那麼，安切洛蒂到底在盤算什麼？一部分原因，來自於安帥執教生涯中一貫的「天賦信仰」。他總是樂於招攬最具才華的球員，並自信能在關鍵時刻將他們融合。即便內馬爾的巔峰已過，只要能短暫解鎖他的魔力，哪怕只是替補上陣，依然可能成為改變戰局的X因子。但更深層的考量，是一場精密的「心理與政治算計」。安切洛蒂深知，無論內馬爾是否入選，這股圍繞著他的輿論噪音在今年夏天都不會消失。與其將他排除在外、讓球隊每天遭受媒體與名宿的狂轟猛炸，不如直接將他帶進名單。安帥透過公開表明「沒有特權」，巧妙地將證明自己健康的壓力與責任，全數轉嫁回內馬爾身上。巴西隊期盼的是，內馬爾能發揮精神領袖的作用，激勵而非阻礙隊友。這種類似「逼宮」的戲碼，在巴西足壇早已不是新鮮事。2010年，時任主帥鄧加（Dunga）無視比利與羅馬里奧的呼籲拒絕徵召內馬爾，最終因戰績不佳付出了下台的代價。有趣的是，羅馬里奧（Romario）本人就曾是這種「全民公投式徵召」的主角。1994年，主帥佩雷拉在輿論壓力與傷病潮下，直到資格賽最後一場才妥協徵召羅馬里奧，結果羅馬里奧梅開二度拯救巴西，並最終在世界盃封神；1998年，扎加洛在賽前因傷將羅馬里奧踢出名單，巴西在決賽以0比3慘敗法國；而2002年，斯科拉里頂住全城壓力，堅決不帶36歲的羅馬里奧，最終靠著奪冠才堵住悠悠之口。安切洛蒂如今選擇了一條與斯科拉里截然不同的道路。這場豪賭會成功嗎？連續參加過三屆決賽的傳奇卡福笑著給出肯定的答案：「毫無疑問是巴西奪冠，我對這支球隊的潛力深信不疑。」但願卡福口中的「潛力」，與這位34歲內馬爾的「現實」狀態，不會有太過殘酷的落差。