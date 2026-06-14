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嘴裡的細菌會「逆流」進寶特瓶

運動飲料與含乳飲品是高危險群

兩大關鍵對策：抑制細菌滋生

炎炎夏日，不少民眾習慣隨身攜帶寶特瓶飲料，邊走邊喝、慢慢飲用一整天。不過有專家提醒，這種看似平常的習慣其實暗藏風險。若飲料開封後「對嘴喝」，再長時間放置於高溫環境中，可能導致細菌大量繁殖，進而引發腹瀉、嘔吐等腸胃不適症狀。根據富士新聞網報導，專攻預測微生物學及食物中毒細菌研究的北海道大學教授小關成樹指出，夏季不僅食物容易腐敗，飲料同樣可能因細菌增生而變質。最危險的情況是寶特瓶飲料，若直接以口就瓶飲用時，口腔中的細菌會隨著飲用動作「逆流」進入瓶內液體。若之後將瓶蓋重新鎖上，並將飲料放置於室溫甚至高溫環境中，這些細菌便可能快速繁殖。他解釋，夏季無論室外或室內溫度普遍偏高，都十分適合細菌生長。一旦飲料長時間未飲用完畢，細菌數量便可能持續增加，最終導致飲品腐敗。當飲料出現異味、變色等現象時，代表腐敗已相當明顯，若未察覺而繼續飲用，可能造成腹瀉或嘔吐等症狀。在各類飲品中，運動飲料等含糖飲料尤其容易成為細菌滋生的溫床。小關指出，糖分是細菌重要的營養來源，因此含糖飲料腐敗速度往往更快。此外，牛奶或乳製品飲料同樣具有較高風險。至於茶類飲品，由於缺乏細菌所需的養分，相對較不容易腐敗，但若長時間置於高溫環境下，細菌仍可能持續繁殖。小關進一步分析，30至40年前民眾多半購買「鐵鋁罐」飲料，通常當場飲用完畢。隨著可重複開關的寶特瓶普及，飲料被攜帶數小時甚至一整天的情況愈來愈常見，也讓細菌污染與腐敗風險隨之提高。針對預防措施，小關認為最有效的方法就是，改以杯子盛裝飲料後再飲用，可大幅降低口腔細菌進入飲料的機率。若無法使用杯子，他建議；或此外，近年流行的。相較之下，瓶蓋可拆下作為杯子的水壺設計安全性更高。不過，保溫瓶因具有良好的保冷功能，能維持飲料低溫狀態，相較一般寶特瓶更有助於抑制細菌繁殖。小關強調，影響細菌增殖最重要的因素就是溫度。一般而言，若能將飲料維持在攝氏10度左右，細菌幾乎無法大量繁殖。因此夏季攜帶飲料時，最重要的原則就是「讓冷飲保持低溫」，避免長時間暴露在高溫環境中，才能降低飲品變質與食安風險。