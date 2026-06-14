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▲安切洛蒂半場就換下卡塞米羅與伊巴涅斯（Roger Ibanez），雖然下半場有所改善，但仍難掩這支隊伍在陣容深度與戰術體系上的斷層。（圖／路透／達志影像）

▲摩洛哥隊在本場比賽展現出的自信與戰術執行力，徹底顛覆了過往對其「只會打防守反擊」的刻板印象。（圖／美聯社／達志影像）

▲名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）排出的「伊戈爾·蒂亞戈＋維尼修斯」雙箭頭完全不來電，蒂亞戈（Igor Thiago，中）此役多次揮霍無人防守的破門良機，被評為全場最迷失的3分悲劇。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃小組賽首戰，五屆冠軍「森巴軍團」巴西隊在滿場球迷見證下，面對上屆四強摩洛哥隊，整場比賽表現卻顯得步履蹣跚，最終僅以1：1與對手握手言和。對於這支力求重返榮耀、衝擊隊史第6座金盃的奪冠大熱門而言，這場呵局無疑敲響了警鐘。雖然巴西隊陣中擁有維尼修斯（Vinicius Jr.）等頂尖攻擊手，但主帥安切洛蒂面臨著嚴重的建隊問題。首戰巴西隊上半場表現堪稱災難，缺乏戰術系統，完全依賴球員個人能力。中場組合卡塞米羅（Casemiro）與吉馬良斯（Bruno Guimaraes）在場上顯得遲緩，導致球隊攻守脫節。安切洛蒂半場就換下卡塞米羅與伊巴涅斯（Roger Ibanez），雖然下半場有所改善，但仍難掩這支隊伍在陣容深度與戰術體系上的斷層。巴西隊本次名單的年齡結構問題浮上檯面。34歲的卡塞米羅在本場比賽中表現極度掙扎，全場被過人次數居全隊之冠，明顯無法應對摩洛哥年輕中場的高強度逼搶。此外，在伊巴涅斯與丹尼洛（Danilo）等邊後衛人選上，巴西隊顯得人才匱乏。若無法解決中場攔截力不足以及防線邊緣過於脆弱的問題，面對後續更強勢的對手，巴西恐怕難以在淘汰賽中走遠。摩洛哥隊在本場比賽展現出的自信與戰術執行力，徹底顛覆了過往對其「只會打防守反擊」的刻板印象。他們大膽壓迫巴西防線，由布拉欣·迪亞斯（Brahim Diaz）策動、薩伊巴里（Ismael Saibari）終結的進球，展現了世界頂級的傳切配合。摩洛哥這幾年的成長已讓他們脫胎換骨，這群球員在場上毫無畏懼，甚至在比賽末段一度讓巴西顯得不知所措，證明他們絕對有能力在本屆賽事走得更遠。本場比賽最大的發現之一，是年僅18歲、首次代表摩洛哥國家隊出戰世界盃的小將布阿迪。他展現了超齡的沉穩與驚人的身體素質，不僅完全控制了中場核心區域，其身體對抗性更讓巴西中場群吃盡苦頭。目前效力於法甲里爾（Lille）的他，身價預計將隨著這場高水準的演出暴漲，這位潛力中場的出現，也成了摩洛哥敢於對抗巴西、追求進步的關鍵引擎。經歷這場平局，世人或許得重新評估巴西的奪冠機率。這支球隊雖有維尼修斯那樣的「個人魔法」可以拯救球賽，但足球終究是團隊運動。如果安切洛蒂不能盡快調整中場防守架構，並解決防線上的年齡斷層，那麼巴西想奪下隊史第6冠，不僅前途坎坷，更可能在小組賽階段就面臨嚴峻挑戰。對於爭冠對手而言，這場比賽也向世界宣告：現在的巴西隊，並不可怕。