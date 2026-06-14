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▲蔡依林（如圖）大方露出傲人身材、辣腿全被看光，火辣曲線讓全場觀眾目不暇給、驚呼連連。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林昨晚邀來金曲歌王JJ林俊傑擔任嘉賓，兩人特別合唱彼此的抒情代表作〈第三人稱〉、〈修煉愛情〉兩首歌曲。（圖／凌時差提供）

蔡依林出道27年，終於在6/12、6/13、6/14首登北京鳥巢連唱三場，近17萬張門票開賣即秒殺；除了一口氣更換三套、耗資千萬打造，三場演出中還準備不同，展現滿滿誠意。蔡依林時隔10年再度重返北京開唱，她難掩興奮之情向歌迷甜喊「寶寶們」，直呼：「孩子們都長大了耶，媽咪也長大了！」蔡依林第一次站上鳥巢舉辦演唱會，親手打造的「愉悅宇宙」從曲目安排、道具機關到服裝造型全面升級，造型部分更特別為北京站量身打造三套全新華麗戰袍，大方露出傲人身材、辣腿全被看光，火辣曲線讓全場觀眾目不暇給、驚呼連連。蔡依林超高吸睛度的震撼視覺搭配〈愛無赦〉、〈怪美的〉等金曲電音Remix版本輪番轟炸。除了全新裝置驚豔全場外，此次巡演每座城市都會安排「城市限定曲」的傳統，蔡依林此次也特別在北京鳥巢三場演出中準備不同驚喜曲目獻給歌迷；在首場及第二場的演出中，JOLIN特別演唱了〈Dr.Jolin〉獻給歌迷，歌曲一出頓時掀起全場高潮。不僅曲目、舞台、道具及造型上驚喜連發，蔡依林昨晚（13日）更邀來金曲歌王JJ林俊傑擔任嘉賓，兩人特別合唱彼此的抒情代表作〈第三人稱〉、〈修煉愛情〉兩首歌曲，讓全場觀眾跟著大合唱，鳥巢頓時成了萬人KTV現場，兩人睽違13年再度合體，替歌迷留下難忘深刻的愉悅回憶。