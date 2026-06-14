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▲蔡依林（如圖）看著聽障孩童送來的卡片，讓她獲得很大啟發。（圖／凌時差提供）

蔡依林首度在北京鳥巢舉辦演唱會，距離上次在北京開唱已相隔10年，再度見到歌迷她難掩興奮喊：「寶寶們。」另外，蔡依林也特別分享在上台前收到了一封特別的「情書」，是3年前合作過的聽障孩童送給她的，讓蔡依林看完內容後，感性說道：「雖然所有改變都是非常緩慢，卻非常誠實！謝謝他們為自己發光。」蔡依林每次唱到情歌橋段總會與歌迷分享「心靈雞湯」，此次鳥巢開唱第一天，她分享在上台前收到了一封特別的「情書」；原來3年前曾到訪一家提供聽障人士就業的「彩虹天使咖啡屋」，並與裡面的點心師傅一起做點心，以實際行動學習及彼此鼓勵，沒想到當時小小的善意，竟成為點亮咖啡廳的起點。蔡依林感動分享，這3年來這群孩子們非常努力，不僅研發、製作了100種甜點，更成為服務好、環境舒服且兼具實力的人氣名店，甚至變成打卡景點，讓蔡依林直呼：「真的為他們驕傲！」值得一提的是，她趁著此次來北京鳥巢開唱，特別邀請這些孩子們進場觀賞演出，並以多首抒情歌當作送給他們的成長禮物，現場氣氛溫馨且感人。為了感謝蔡依林的邀請，這群「彩虹天使咖啡廳」的孩子們特別寫下卡片送給她，看著送來的卡片，讓蔡依林深受感動並獲得很大的啟發，她感性說：「雖然所有改變都是非常緩慢，卻非常誠實！謝謝他們為自己發光。」藉由彩虹天使咖啡屋孩子們的成長故事，蔡依林與全場歌迷共勉，無論生活多不容易，都要為自己而努力。蔡依林此次攜《PLEASURE》巡演於6月12日至14日連唱三天，時隔十年再度重返北京開唱的她，難掩興奮之情向全場歌迷甜喊寶寶們，表示：「上一次帶著演唱會來北京已經是十年前，十年前你們就在我身邊嗎？是不是這個時間過得有點久了一點？孩子們都長大了耶，媽咪也長大了！」讓歌迷們以尖叫聲回應這場久違重逢。