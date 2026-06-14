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2026年NBA總決賽，紐約尼克（New York Knicks）距離隊史自1973年以來的首座總冠軍僅一步之遙。當當家球星傑倫·布朗森（Jalen Brunson）在場上為了最高榮耀奮戰時，場邊始終有一股溫柔而堅定的力量支持著他，那就是他的妻子阿里·馬克斯·布朗森（Ali Marks Brunson）。兩人的愛情故事，從高中校園萌芽，經歷遠距離戀愛的考驗，最終修成正果，簡直就是一部令人稱羨的真人版《流星花園》。布朗森和阿里是彼此的高中初戀，兩人的緣分始於2013年10月的阿德萊-史蒂文森高中（Adlai E. Stevenson High School）。如同偶像劇般的劇情，他們在2015年一起參加了高中畢業舞會，隨後卻必須面對現實的考驗。其實阿里一開始對布朗森印象不好，因為對方不懂得表達感情，只會鬧她。但直到父親生病後，她才發現這位青澀的男孩對她的真心和付出，兩人在這一段時間滋長出愛苗。但確認關係後，很快雙方不得不面臨「遠距離戀愛」的考驗，布朗森前往賓夕法尼亞州的維拉諾瓦大學（Villanova University）展開NCAA第一級別的籃球生涯，而阿里則留在伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）攻讀運動機能學，隨後更在西北大學（Northwestern University）取得物理治療博士學位。不過，這段相隔兩地的長距離戀愛不僅沒有擊垮他們，反而讓彼此的羈絆更加深厚。2018年布朗森被達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）選中進入NBA，兩人的感情依然穩固。2022年9月，布朗森包下了他們的高中體育館向阿里求婚，將這段浪漫的愛情故事帶回了最初的起點。他們在2023年步入禮堂，完成終身大事。「她一直陪伴在我身邊，能擁有她是我最大的幸運。我很興奮能與所有最親密的朋友和家人一起慶祝這個特別的里程碑，他們在我們多年的戀愛關係中給予了極大的支持。」這對夫妻更在2024年7月迎來了寶貝女兒喬丁·詹姆斯·布朗森（Jordyn James Brunson），並在同年4月從紐約長島的救援牧場領養了一隻名為史蒂薇（Stevie）的混種狗狗。在G5大戰前夕，阿里在社群媒體上分享了女兒與愛犬在陽光下野餐的溫馨畫面，寫下「這兩個真的是最好的朋友」，展現了在激烈賽事外，布朗森最堅實的家庭後盾。如今布朗森帶領尼克在總決賽以3-1領先聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs），阿里也透露了她在場邊的專屬「迷信」。在G5開打前，阿里接受訪問時笑著分享，當布朗森站上罰球線深呼吸以放慢節奏時，她會試著在觀眾席上與丈夫保持完全相同的呼吸頻率。專屬默契： 阿里表示：「我覺得這能幫助他把球投進。雖然這只是個小動作，但大家現在可能都會盯著他呼吸了。」這份專屬於夫妻倆的神祕儀式，成為了高張力比賽中最浪漫的點綴。強大信心： 面對可能封王的G5，阿里展現了與丈夫一樣的沉穩：「現在整座城市充滿了正能量，我們能感受到。我相信他們會做到的。」在充滿鎂光燈與誘惑的職業運動世界裡，布朗森與阿里證明了堅定不移的愛情確實存在。從高中校園的青澀愛戀，到如今麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）裡一家人的溫馨陪伴，這部真人版《流星花園》正在2026年NBA總決賽的舞台上，迎來最甜蜜的高潮。