全球股市近期劇烈波動，出現大震盪，也有不小回檔，日本股市出現激烈變化，而前20大市值企業也洗牌，財信傳媒董事長謝金河表示，一直以來，日本最大市值企業都是TOYOTA，現在遇上記憶體大時代，鎧俠異軍突起，18個月前上市，股價現驚人飆漲56.7倍，他驚嘆，日本新王者誕生。
鎧俠股價大漲56.7倍 超車軟銀、豐田汽車等巨頭
謝金河在臉書發文指出，一個月前，孫正義的軟銀因投資輝達、英特爾，市值一度超過TOYOTA。現在反而鎧俠異軍突起，18個月前，鎧俠才正式上市，發行5.4608億股的鎧俠股價從1440日圓起跑，市值只有7863億日圓，在日本只能算是中小企業。
但沒想到，原本鎧俠定位像台灣的旺宏，現在正逢記憶體大時代，他說，鎧俠成了SanDisk（晟碟）的重要夥伴，這回SSD存儲記憶體爆紅，SanDisk股價從27.88暴漲至2021.65美元，不到一年的時間，SanDisk股價暴漲71.5倍，創下驚人漲幅，鎧俠也從1440日圓暴漲到83140日圓，股價大漲56.7倍，並且超車軟銀、豐田汽車，成為日本新王者。
鎧俠王者再起 顯示半導體正左右AI未來
謝金河表示，AI帶來的產業革命讓企業大洗牌，日本大市值企業更迭愈來愈激烈，在AI時代有角色的快速崛起，像是東京威力科創、愛德萬、軟銀、Keyence（基恩斯）、村田等，這個情況和台灣很接近，台灣前20大企業，除了三家金控，全部是科技股。
他也直言，而最慘的是日本汽車業受到中國電動車衝擊，今年TOYOTA從4000日圓跌至2776日圓，市值剩下43.84兆日圓，跌落王者寶座，且日產汽車、本田、馬自達、三菱汽車等股價持續走低，日經指數攻上68786，日本的汽車產業正節節敗退。
謝金河認為，鎧俠王者再起，也代表半導體正左右AI的未來，台灣有台積電，韓國有海力士、三星，荷蘭有ASML（艾司摩爾），他們是產業革命的領頭羊，也是資本市場的新標竿！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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謝金河在臉書發文指出，一個月前，孫正義的軟銀因投資輝達、英特爾，市值一度超過TOYOTA。現在反而鎧俠異軍突起，18個月前，鎧俠才正式上市，發行5.4608億股的鎧俠股價從1440日圓起跑，市值只有7863億日圓，在日本只能算是中小企業。
但沒想到，原本鎧俠定位像台灣的旺宏，現在正逢記憶體大時代，他說，鎧俠成了SanDisk（晟碟）的重要夥伴，這回SSD存儲記憶體爆紅，SanDisk股價從27.88暴漲至2021.65美元，不到一年的時間，SanDisk股價暴漲71.5倍，創下驚人漲幅，鎧俠也從1440日圓暴漲到83140日圓，股價大漲56.7倍，並且超車軟銀、豐田汽車，成為日本新王者。
鎧俠王者再起 顯示半導體正左右AI未來
謝金河表示，AI帶來的產業革命讓企業大洗牌，日本大市值企業更迭愈來愈激烈，在AI時代有角色的快速崛起，像是東京威力科創、愛德萬、軟銀、Keyence（基恩斯）、村田等，這個情況和台灣很接近，台灣前20大企業，除了三家金控，全部是科技股。
他也直言，而最慘的是日本汽車業受到中國電動車衝擊，今年TOYOTA從4000日圓跌至2776日圓，市值剩下43.84兆日圓，跌落王者寶座，且日產汽車、本田、馬自達、三菱汽車等股價持續走低，日經指數攻上68786，日本的汽車產業正節節敗退。
謝金河認為，鎧俠王者再起，也代表半導體正左右AI的未來，台灣有台積電，韓國有海力士、三星，荷蘭有ASML（艾司摩爾），他們是產業革命的領頭羊，也是資本市場的新標竿！
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