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韓國近期接連傳出生成式AI服務ChatGPT高額訂閱費遭盜刷事件，多名民眾在毫不知情的情況下，發現信用卡或金融卡被扣除29.9萬韓元（約新台幣7000元），而且皆為ChatGPT最高級別的Pro方案費用。根據統計，目前已確認超過800起疑似不法交易案例，涉及金額約2.5億韓元（約台幣590萬元），引發外界對信用卡資訊外洩與線上支付安全的憂慮。根據韓媒SBS NEWS報導，韓國一名上班族本月3日突然收到金融卡扣款通知，顯示被收取29.9萬韓元的ChatGPT Pro月費，但他表示自己從未使用過ChatGPT付費服務，也從未在相關平台輸入過卡片資料。受害者表示，當下感到相當害怕，不僅擔心個人金融資料已遭外流，也擔憂其他名下信用卡可能再次發生類似事件。統計顯示，本月以來韓國境內共出現1368筆ChatGPT Pro方案交易，總金額約4億韓元，其中有858筆、約2.5億韓元被列為疑似盜刷案件。相關交易涉及包括樂天卡、NH農協卡、KB國民卡等9家主要信用卡公司。專家指出，若掌握信用卡卡號、有效期限、持卡人出生日期以及密碼前兩碼等資訊，即有可能完成部分線上支付程序，因此推測不法人士可能透過外洩資料進行盜刷。韓國東國大學國際資訊保護研究所教授黃碩鎮表示，駭客可能利用遭竊取的卡片資訊測試卡號是否有效，甚至在完成付款後，將取得的帳號或服務資格打包轉售，藉此牟利。針對事件，OpenAI表示，經調查後確認並非ChatGPT在未獲用戶同意下自行扣款，而是遭竊的信用卡資訊被第三方非法使用，官方目前已緊急將受影響的支付管道進行封鎖。與此同時，OpenAI在韓國的電子支付代理商NICE資訊通信也積極展開應變，證實已對其中700多筆異常交易完成刷退退款，其餘爭議款項仍在持續調查中。該公司同時宣布，已暫時停止新增信用卡綁定及部分付款功能，未來將導入手機身分驗證程序，以提高交易安全性。此外，韓國金融監督院也已要求各信用卡公司加強異常交易監控機制，防範類似事件進一步擴大。分析認為，此次大規模盜刷事件凸顯AI訂閱服務快速普及後所衍生的支付安全問題，也反映信用卡資料外洩風險依然存在。建議民眾定期檢查帳單紀錄，並開啟即時交易通知功能，若發現不明扣款應立即向發卡銀行申請停卡與爭議款項調查，以降低損失。