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▲中區全國供佛齋僧法會登場， 2萬人齊聚，並以殊勝儀式恭迎長老入壇。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.14)

▲中區全國供佛齋僧法會今日登場，慈明高中學生擔任獻供人員入場，亮眼陣容超吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.14)

▲齋僧法會源自「目連救母」的佛教典故=, 時至今日，信眾承襲此一孝道傳統，以最虔誠的心，準備清淨食物供養出家修行人 。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.14)

▲立法院副院長江啟臣感謝主辦單位舉辦此功德無量的法會，期盼透過宗教的慈悲力量淨化社會、安定人心。（圖／主辦單位提供）

第36屆中區全國供佛齋僧大法會，今（14）日在台中國際展覽館隆重舉行，來自國內外約6,000位出家法師前來應供，現場法師、義工及信眾共計約兩萬人齊聚一堂，法音繚繞，共同為台灣及全球眾生誦經祈福 。大會榮譽指導法師暨監壇和尚本悟長老指出，近年來全球各地受到疫病與天災人禍的衝擊，導致大眾生活難以安住 。身為佛弟子與宗教團體，有著重大的使命感，期盼透過積極舉辦法會，為大眾護念祈福、安定人心 。齋僧法會源自「目連救母」的佛教典故 。相傳目連尊者因不忍母親死後墮入餓鬼道受苦，特向佛陀請示解救之法 。尊者遵循佛陀教導，於農曆七月十五日僧眾解安居的自恣日，以甘露美食供養十方僧眾，順利超度亡母 。時至今日，信眾承襲此一孝道傳統，以最虔誠的心準備清淨食物供養出家修行人 。主辦單位「台中市三寶護持會」表示，法會上午由法師帶領信眾誦經祈福、供佛齋僧；下午進行念佛並恭誦《地藏經》；晚間則恭請大會主任委員、當代高僧果清長老親臨主法，舉行「大蒙山施食超薦法會」，期盼將此殊勝功德迴向給護持者及與會大眾的現世父母，使其延年益壽、消災得安樂，同時也超薦過去七世父母與六親眷屬，助其離苦得樂、往生西方極樂世界 。立法院副院長江啟臣出席時致詞時表示，中區全國供佛齋僧大法會至今已邁入第36屆，每年皆有1至2萬人共襄盛舉 。在三寶護持會歷任會長、幹部與志工的齊心努力下，法會規模一年比一年盛大且莊嚴 。江副院長特別感謝主辦單位舉辦此功德無量的法會，透過宗教的慈悲力量淨化社會、安定人心，並祈求國泰民安、風調雨順、百業興旺，祝福所有民眾平安健康 。為弘揚佛法慈悲、普及普度眾生的精神，法會現場恭設「長生祿位」與「往生蓮位」，免費供現場信眾書寫填報，希望藉由眾人誦經之功德力量，共成佛道 。