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▲馬刺球星文班亞馬在記者會上也罕見地公開自省，承認馬刺隊在面對尼克隊這類頂級強權時，心理素質明顯不足。（圖／路透／達志影像）

NBA總冠軍賽G5戰火熄滅，聖安東尼奧馬刺隊最終在主場以90：94不敵紐約尼克隊，眼睜睜看著對手在自家地板上慶祝睽違53年的金盃。對於被視為聯盟未來門面的馬刺超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）而言，這場失利顯然成了壓垮情緒的最後一根稻草。在賽後記者會結尾，他竟留下了一句震驚全場的冷酷發言，隨後轉身離去，讓現場媒體與球迷錯愕不已。賽後文班亞馬沒有與對手握手祝賀，徑直走向球員通道，回到自己的更衣櫃，接受媒體訪問後就離開了。文班亞馬在賽後記者會上顯得極度疲憊且情緒低落。他先是沉重地承認，親眼目睹對手在自家主場噴灑香檳慶祝，是他人生中最痛苦的時刻。他坦言：「這是人生中最重大的一課。我現在無法具體說出學到了什麼，但我確定我們從中學到了教訓。」然而，記者會結束前的一幕讓氣氛降至冰點。當文班亞馬準備起身離開時，他對著台下的記者們冷冷地拋下一句：「感謝各位。我們……永不再見（See you all… Never）。」這句充滿憤怒與挑釁意味的結語，隨即被轉發至社群媒體，迅速引爆輿論海嘯。許多體育評論員認為，這句話暗示他不想再以「敗者」的身份坐在這裡面對媒體，但也讓外界質疑其作為超級巨星的心理成熟度。他在記者會上也罕見地公開自省，承認馬刺隊在面對尼克隊這類頂級強權時，心理素質明顯不足。「顯然，我們還沒準備好。我也還沒準備好贏得冠軍，這顯而易見。」他接著用母語法語表示，球隊並不缺乏天賦或實力，而是輸在太多的失誤上，「我犯了太多錯，這完全是我的責任。」對於未來，文班亞馬表現出強烈的不甘心。他苦笑表示：「最讓我憤怒的是，距離我們能重返總冠軍賽，可能還需要一百場比賽的時間。我必須把這份憤怒藏在心裡，並在接下來的一百場比賽中徹底執行。」文班亞馬這句「永不再見」在社群媒體 X（原 Twitter）上引起了尼克球迷的集體反彈。部分球迷在影片留言區展開猛烈抨擊，甚至出現了如「祝你永遠拿不到戒指」、「軟弱」、「一點風度都沒有」等極端言論，認為他在作為當家球星的表現上過於傲慢。事實上，年僅22歲的文班亞馬在本屆季後賽的表現始終伴隨著爭議。他在系列賽中因多次動作過大且未獲裁判公正吹判，早就在球迷間累積了不滿。此次在總冠軍賽慘遭尼克「巨人殺手」陣容修理，加上賽後記者會上的失控發言，無疑讓他這位「天之驕子」的聲望在紐約球迷心中跌落谷底。其實，文班亞馬一直都是很強硬、好勝心極強的球員，只不過聯盟為了造星，刻意只曝光他謙遜、君子的一面，而鮮少將他顯露出強硬、具有攻擊性的一面呈現出來，因此才會讓球迷如此反差。也說明這次失利，讓他非常受挫，亟欲想要在下一季討回來。