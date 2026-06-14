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2026台北景點觀光人次排行（統計期間1至3月）

▲2026台北景點觀光人次排行，最新榜單中西門町商圈跌到第三名的位置。（圖／AI生成，記者潘毅監製）

2026年台北最強景點確定易主！商圈東強西弱再現

▲攀岩專家霍諾德（Alex Honnold），在實況直播的見證之下，從1樓攀爬台北101，打破時間紀錄成功帶起氣勢，也讓信義區商圈重新奪回台北最強景點之封號。（圖/翻攝Netflix）

西門町對手不只101！中山商圈強勢崛起客源分流

▲西門町商圈在2026年，暫時位居最強景點第三名之位，距離冠軍台北101以及亞軍中山商圈差距越來越大。（圖／記者葉政勳攝）

台北市最強景點遊客人潮爆發了！據觀光署公布今年1至3月最新遊客統計數據，由「台北101與信義商圈」登上冠軍寶座，因為霍諾德（Alex Honnold）攀爬101，讓這座摩天高樓再度重返全球民眾視野中，而2025年冠軍西門町商圈，最新排行中直接跌落第三名，最大對手「中山商圈」崛起的關鍵也曝光了。台北各大商圈一直以來都有「東西變化」趨勢，例如在2017年左右，當時商圈東強西弱現象相當明顯，被稱作東區的信義區當時成為流行時尚最尖端，還有大量夜店、百貨等設施，充實了年輕人的夜生活。而到了疫情過後，2022年之後，台北西區最具代表性的商圈西門町，則迎來了驚人的復甦，迎接大量的國際遊客，也好幾年稱霸了台北最強景點之位，反觀信義商圈，在這時間點則一度相對黯淡。不過這個現象在2026年又迎來了變化，根據觀光署公布的第一季數據當中，台北101與信義商圈在3個月之內，吸引超過1122萬8466人次遊客到訪，點燃這波熱度的起源，可以說是靠著1月底徒手攀岩專家霍諾德（Alex Honnold），在實況直播的見證之下，從1樓攀爬台北101，打破時間紀錄成功帶起氣勢，也讓信義區商圈重新奪回台北最強景點之封號，更幾乎確定能打破前幾年西門町留下來的遊客人次紀錄。除了面對台北101甦醒的挑戰之外，西門町的最強大對手或許是同樣位於西邊中山區的心中山線形公園及赤峰街商圈，這個商圈在2026年首度被列入統計榜單，結果就一舉拿下亞軍的頭銜，而且還狠狠地贏過西門町商圈近 130 萬人次。事實上，中山商圈崛起的原因，絕對與「心中山線形公園」有最大的關聯，2025年南段完工開幕，1號出口煥然一新，再加上誠品R79進駐與赤峰街老宅翻新，瞬間讓中山商圈變成一店難求的熱門火燙商圈，且中山在地理位置上，與西門町相互競爭，強勢將大量台灣本地的客人從後者拉走，如何維持魅力留住客源，成為西門町最大的挑戰。