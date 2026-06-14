台北市最強景點遊客人潮爆發了！據觀光署公布今年1至3月最新遊客統計數據，由「台北101與信義商圈」登上冠軍寶座，因為霍諾德（Alex Honnold）攀爬101，讓這座摩天高樓再度重返全球民眾視野中，而2025年冠軍西門町商圈，最新排行中直接跌落第三名，最大對手「中山商圈」崛起的關鍵也曝光了。
2026台北景點觀光人次排行（統計期間1至3月）
第一名：台北101及信義商圈，1122萬8466人次
第二名：心中山線形公園及赤峰街商圈，772萬5010人次
第三名：西門町商圈，644萬0079人次
第四名：大稻埕迪化街商圈，621萬7412人次
第五名：臺北文化體育園區及松山文創園區及國家鐵道博物館，404萬2056人次
第六名：饒河街觀光夜市，333萬7963人次
第七名：大直商圈，308萬2872人次
第八名：華山1914文化創意產業園區及周邊地區，280萬3394人次
第九名：臺北自來水園區及公館商圈及周邊地區，265萬6420人次
第十名：陽明公園，256萬8290人次
第十一名：士林觀光夜市，198萬5132人次
2026年台北最強景點確定易主！商圈東強西弱再現
台北各大商圈一直以來都有「東西變化」趨勢，例如在2017年左右，當時商圈東強西弱現象相當明顯，被稱作東區的信義區當時成為流行時尚最尖端，還有大量夜店、百貨等設施，充實了年輕人的夜生活。
而到了疫情過後，2022年之後，台北西區最具代表性的商圈西門町，則迎來了驚人的復甦，迎接大量的國際遊客，也好幾年稱霸了台北最強景點之位，反觀信義商圈，在這時間點則一度相對黯淡。
不過這個現象在2026年又迎來了變化，根據觀光署公布的第一季數據當中，台北101與信義商圈在3個月之內，吸引超過1122萬8466人次遊客到訪，點燃這波熱度的起源，可以說是靠著1月底徒手攀岩專家霍諾德（Alex Honnold），在實況直播的見證之下，從1樓攀爬台北101，打破時間紀錄成功帶起氣勢，也讓信義區商圈重新奪回台北最強景點之封號，更幾乎確定能打破前幾年西門町留下來的遊客人次紀錄。
西門町對手不只101！中山商圈強勢崛起客源分流
除了面對台北101甦醒的挑戰之外，西門町的最強大對手或許是同樣位於西邊中山區的心中山線形公園及赤峰街商圈，這個商圈在2026年首度被列入統計榜單，結果就一舉拿下亞軍的頭銜，而且還狠狠地贏過西門町商圈近 130 萬人次。
事實上，中山商圈崛起的原因，絕對與「心中山線形公園」有最大的關聯，2025年南段完工開幕，1號出口煥然一新，再加上誠品R79進駐與赤峰街老宅翻新，瞬間讓中山商圈變成一店難求的熱門火燙商圈，且中山在地理位置上，與西門町相互競爭，強勢將大量台灣本地的客人從後者拉走，如何維持魅力留住客源，成為西門町最大的挑戰。
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第一名：台北101及信義商圈，1122萬8466人次
第二名：心中山線形公園及赤峰街商圈，772萬5010人次
第三名：西門町商圈，644萬0079人次
第四名：大稻埕迪化街商圈，621萬7412人次
第五名：臺北文化體育園區及松山文創園區及國家鐵道博物館，404萬2056人次
第六名：饒河街觀光夜市，333萬7963人次
第七名：大直商圈，308萬2872人次
第八名：華山1914文化創意產業園區及周邊地區，280萬3394人次
第九名：臺北自來水園區及公館商圈及周邊地區，265萬6420人次
第十名：陽明公園，256萬8290人次
第十一名：士林觀光夜市，198萬5132人次
台北各大商圈一直以來都有「東西變化」趨勢，例如在2017年左右，當時商圈東強西弱現象相當明顯，被稱作東區的信義區當時成為流行時尚最尖端，還有大量夜店、百貨等設施，充實了年輕人的夜生活。
而到了疫情過後，2022年之後，台北西區最具代表性的商圈西門町，則迎來了驚人的復甦，迎接大量的國際遊客，也好幾年稱霸了台北最強景點之位，反觀信義商圈，在這時間點則一度相對黯淡。
不過這個現象在2026年又迎來了變化，根據觀光署公布的第一季數據當中，台北101與信義商圈在3個月之內，吸引超過1122萬8466人次遊客到訪，點燃這波熱度的起源，可以說是靠著1月底徒手攀岩專家霍諾德（Alex Honnold），在實況直播的見證之下，從1樓攀爬台北101，打破時間紀錄成功帶起氣勢，也讓信義區商圈重新奪回台北最強景點之封號，更幾乎確定能打破前幾年西門町留下來的遊客人次紀錄。
除了面對台北101甦醒的挑戰之外，西門町的最強大對手或許是同樣位於西邊中山區的心中山線形公園及赤峰街商圈，這個商圈在2026年首度被列入統計榜單，結果就一舉拿下亞軍的頭銜，而且還狠狠地贏過西門町商圈近 130 萬人次。