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2026年世界盃足球賽小組賽C組首戰，奪冠大熱門「森巴軍團」巴西隊面對摩洛哥隊，整場比賽踢得荒腔走板，最終僅以1：1與對手戰平。賽後，FOX Sports的轉播評論員、前美國國腳克利斯坦（Sacha Kljestan）在節目《FIFA World Cup Now》中語出驚人，直言巴西隊過去那種讓對手「未戰先怯」的威壓感已經徹底消失。克利斯坦在節目中感嘆地表示，足球界曾有一段時期，當對手轉頭看向球場另一端，看見身穿黃色戰袍的巴西隊，眼裡映入的盡是金球獎等級的巨星。他直言：「那種感覺，就像是對決NBA的洛杉磯湖人隊或是MLB的紐約洋基隊一樣，對手在站上球場的那一刻，心理上就已經先輸了一截。但那些日子已經成為歷史了。」儘管巴西隊在名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執教下，陣中集結了多位頂尖球星，但克利斯坦對這支隊伍的前景卻抱持強烈懷疑。他甚至在賽前大膽預測：「我認為這支巴西隊會是本屆賽事中，最早被淘汰的強權之一。」他進一步分析指出，雖然他非常敬佩安切洛蒂的執教能力，也承認陣中充滿天才球員，但致命傷在於巴西隊始終無法建立出一套「讓對手感到窒息」的戰術體系。在進攻端，巴西隊往往過度依賴球員的個人單打能力，卻無法在戰術層面上有效壓制對手。除了戰術問題，克利斯坦也對陣中靈魂人物內馬爾（Neymar）的狀態表達了高度憂慮。「我完全不確定他現在的定位為何。他是要從板凳出發？還是他能在這屆大賽中成為扭轉戰局的那個人？」克利斯坦直言，目前的巴西國家隊，對他而言充滿了太多的「問號」。巴西隊在首戰對陣摩洛哥時所呈現出的混亂與缺乏章法，無疑證實了克利斯坦的擔憂。