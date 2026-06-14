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日本地下偶像團體「DREAMING MONSTER」，兩天前才宣布新成員中野世良、福井由美加入團體，沒想到出道沒幾天，中野世良就被爆出曾在風俗店工作的過往，甚至「點餐價目表」都被流出，掀起許多網友熱議。DREAMING MONSTER主打的是「20歲以上限定」的大人系偶像風格，20歲的中野世良是團內年紀最小的成員，然而她加入團體後不久，就有網友翻出疑似過去在風俗店打工的資料，並且當時以「小雪（こゆき）」名義工作，網友比對了她的身高、外貌特徵舊照片，認為兩個人就是同一個人。不僅如此，就連店家的價目表都被網友翻出，從5980日幣（約台幣1200元）到35980日幣（約台幣7100元）不等，甚至提供「到府服務」，雖然該店家對外宣稱提供的是陪伴服務，一切合法，但曾經下海的過往仍掀起許多爭議。事件曝光後，部分粉絲認為過往不該成為否定人努力的理由，應該給她在偶像世界努力的機會；不過有部分粉絲不能接受這樣的經歷，目前中野世良本人及團體官方社群皆尚未針對相關爆料做出回應，事件正在延燒中。