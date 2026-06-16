2026國立歷史博物館與時藝多媒體共同推出年度展覽《埃及木乃伊—永生傳說》，精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）百餘件文物，包括木乃伊真跡、心臟聖甲蟲、沙布提人偶等，將於6月18日正式開展。雖然早鳥票已預購完畢，本文整理目前購票平台、門票價格、營業時間一次看。
2026國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》！木乃伊真跡來台
國立歷史博物館與時藝多媒體共同推出年度國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，將於6月18日開展。展覽依循古埃及的「來世」認知，從防腐實踐到冥王面前的「心臟稱量」審判，重現古埃及複雜且精密的喪葬習俗。
精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）館藏，台灣民眾可欣賞女性木乃伊真跡、真／偽嬰兒木乃伊、保存內臟的卡諾皮克罐、象徵荷魯斯四子的喪葬神靈、覆蓋遺體的喪葬網，以及引導亡者通過審判的心臟聖甲蟲等，從彩繪棺木、沙布提人偶、金質護身符，到刻有祈禱銘文的石碑，共百餘件藏品，完整解碼古埃及人追求永生的信仰與智慧。
《埃及木乃伊—永生傳說》！展覽資訊
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
售票網站： https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123
客服專線：（02）2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30
史博館《埃及木乃伊—永生傳說》票價一覽！
◾️早鳥票 350元
單人票券1張（電子QRcode）時藝官網販售（5月14日已截止販售）。
「預售票」購票時間：即日起至6月17日
◾️預售票 400元
單人票券1張 （電子QRcode）
購票平台：時藝官網、KKday、Klook、udn售票網、FamiTicket、ibon、OPENTIX
◾️雙展聯票 1100元
《埃及木乃伊-永生傳說》&《消失的法老》VR體驗（VR體驗需預約場次）
購票平台：時藝官網、KKday
◾️青春票 100元
1、限13～22歲持有文化幣青年使用，請憑身分證件入場。
2、限以文化禮金點數100點全額折抵（數量有限，售完為止）。
購票平台：時藝官網、udn售票網
「展期票」購票時間：6月18日至9月28日
◾️全票 500元
一般民眾。
1、中國信託銀行信用卡卡友優惠－展覽期間於展覽現場持中國信託任一信用卡，刷卡購票可享全票9折優惠（每卡限購四張）、購物享紀念品95折優惠。
2、刷中信財富鼎鑽卡於展覽現場購票、購物，額外加贈特展筆記本乙本。
購票平台：「實體」現場票亭、ibon、FamiPort／「網路」時藝官網、KKday、Klook、udn售票網、FamiTicket、ibon、OPENTIX。
◾️優待票 450元
1、本國大專院校以下之有效學生證件，以當學期註冊章為憑，每證限購1張（碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用）。
2、年滿6歲以上／民國109年（含）以前出生之兒童。
3、史博會員卡。
購票平台：「實體」現場票亭
◾️特惠票（敬老）250元
1、65歲（含）以上／民國50年（含）以上年長者，需出示正本證件，每證限購1張。
2、持有志願服務榮譽卡之志工。
3、持國際博物館協會（ICOM）會員。
4、持有中華民國博物館學會會員證者。
購票平台：「實體」現場票亭
◾️青春票 100元
1、限13～22歲持有文化幣青年使用，請憑身分證件入場。
2、限以文化禮金點數100點全額折抵（數量有限，售完為止）。
購票平台：「實體」現場票亭／「網路」時藝官網、udn售票網
◾️免票
1、未滿6歲之兒童／民國110以後出生，憑證件正本，需一位成年人持票陪同入場。
2、持有本國或外國身心障礙手冊者本人及其必要陪伴者一人，憑證件正本入場。
◾️個人語音導覽
現場提供租借服務，160元／次（含個人語音導覽機1台、耳機1副）。
憑早鳥票、預售票，享租借第二台5折優惠，即第二台80元。
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國立歷史博物館與時藝多媒體共同推出年度國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，將於6月18日開展。展覽依循古埃及的「來世」認知，從防腐實踐到冥王面前的「心臟稱量」審判，重現古埃及複雜且精密的喪葬習俗。
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
售票網站： https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123
客服專線：（02）2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30
◾️早鳥票 350元
單人票券1張（電子QRcode）時藝官網販售（5月14日已截止販售）。
「預售票」購票時間：即日起至6月17日
◾️預售票 400元
單人票券1張 （電子QRcode）
購票平台：時藝官網、KKday、Klook、udn售票網、FamiTicket、ibon、OPENTIX
◾️雙展聯票 1100元
《埃及木乃伊-永生傳說》&《消失的法老》VR體驗（VR體驗需預約場次）
購票平台：時藝官網、KKday
◾️青春票 100元
1、限13～22歲持有文化幣青年使用，請憑身分證件入場。
2、限以文化禮金點數100點全額折抵（數量有限，售完為止）。
購票平台：時藝官網、udn售票網
「展期票」購票時間：6月18日至9月28日
◾️全票 500元
一般民眾。
1、中國信託銀行信用卡卡友優惠－展覽期間於展覽現場持中國信託任一信用卡，刷卡購票可享全票9折優惠（每卡限購四張）、購物享紀念品95折優惠。
2、刷中信財富鼎鑽卡於展覽現場購票、購物，額外加贈特展筆記本乙本。
購票平台：「實體」現場票亭、ibon、FamiPort／「網路」時藝官網、KKday、Klook、udn售票網、FamiTicket、ibon、OPENTIX。
◾️優待票 450元
1、本國大專院校以下之有效學生證件，以當學期註冊章為憑，每證限購1張（碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用）。
2、年滿6歲以上／民國109年（含）以前出生之兒童。
3、史博會員卡。
購票平台：「實體」現場票亭
◾️特惠票（敬老）250元
1、65歲（含）以上／民國50年（含）以上年長者，需出示正本證件，每證限購1張。
2、持有志願服務榮譽卡之志工。
3、持國際博物館協會（ICOM）會員。
4、持有中華民國博物館學會會員證者。
購票平台：「實體」現場票亭
◾️青春票 100元
1、限13～22歲持有文化幣青年使用，請憑身分證件入場。
2、限以文化禮金點數100點全額折抵（數量有限，售完為止）。
購票平台：「實體」現場票亭／「網路」時藝官網、udn售票網
◾️免票
1、未滿6歲之兒童／民國110以後出生，憑證件正本，需一位成年人持票陪同入場。
2、持有本國或外國身心障礙手冊者本人及其必要陪伴者一人，憑證件正本入場。
◾️個人語音導覽
現場提供租借服務，160元／次（含個人語音導覽機1台、耳機1副）。
憑早鳥票、預售票，享租借第二台5折優惠，即第二台80元。