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掛牌上市首週就吸引93萬投資人的主動式ETF主動統一升級50（00403A），近期卻出現翻車慘況，受益人回升至109萬人，但這之中持有1張至5張的受益人數減少至55.4萬人；持有超過千張者則減少至367人，而00403A日前嚴重破發，外資也大砍，上週出貨14.9萬張，不少人也紛紛跳車，改買主動富邦台灣龍耀（00405A）。根據集保結算所最新數據顯示，主動統一升級50（00403A）最新6月12日受益人數為109萬8201人，較前一週增加1萬3244人；其中持有零股的人數增加至5萬8952人，不過，多數股民持有1張至5張，達55萬4378人，卻較上週減少；持有超過千張的股民減至367人，較前一週減少8人。籌碼方面，外資上週賣多買少，總計上週五個交易日大賣14.9萬張，造成00403A上週有兩個交易日摜破發行價，一度下探9.69元，上週五收在10.25元，週線下滑0.16元，跌幅1.54%。而由於00403A一上市不久股價就大跌，嚴重破發，也使得不少投資人抱團取暖，甚至臉書社團上有許多股民組成自救會，討論股市狀況，以及是否有解套機會。不少人也棄船00403A，紛紛改跳上00405A這艘船。社群平台Threads有網友發文表示，自己已經下車00403A，上車00405A，文章一發隨即就引發網友熱議，不少人表示自己也改進場00405A，網友稱「403早下車了，405目前剛上」、「鬼轉405A，6月過後應該就看得到績效」、「覺得405A會贏」等。據了解，主動式ETF 00405A於6月9日正式掛牌上市，受近期台股波動影響，規模達117.83億元的00405A，掛牌前每股淨值曾跌破10元發行價至9.11元，然而上市首日交投熱絡，盤中爆出逾40萬張大量，成交金額突破38億元，而國家隊單週逆勢護航高達10萬張，斥資逾9億元強推股價重回發行價之上，顯示外盤追價意願積極。