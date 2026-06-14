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嘉義縣政府專屬的「嘉義優鮮水產電商平台」去年雙11開幕，至今滿半週年了，逢端午佳節將至，5月25日至6月22日推出「端午優鮮・粽享時光」優惠活動，並6月10日翁章梁縣長將與料理達人咪咪線上直播，透過開箱及料理推薦水產好物，歡迎國人趁優惠活動選購，品嚐來自嘉義在地既優且鮮的海味。端午佳節將至，品嚐好吃的粽子，再搭配低脂高蛋白的水產品，是消費者最佳的選擇。本次半週年慶暨端午優惠活動持續至6月22日，推出全館任選兩件享7折、滿500元免運，以及加入會員折50元等優惠好康，同步也推出生鮮、零食2款「咪咪推薦組」的人氣商品，讓更多民眾輕鬆選購兼具品質、美味與在地特色的嘉義優鮮水產品。「嘉義優鮮水產電商平台」，是結合了「嘉義優鮮」品牌與線上購物的便捷性，縣府委營的這個專屬水產的購物平台，開創嘉義優鮮自建電商通路的數位轉型新紀元，目前平台上已經有21個品牌的200項嘉義優鮮認證水產品上架，讓在地優質水產品可以用最便捷且新鮮的方式直送到消費者手上。6月10日直播活動中，翁縣長與咪咪也會特別介紹多項特色水產品，包含向禾漁場的海藻脆片，是利用東石在地養殖海藻，結合杏仁及五穀堅果，成為營養好吃的休閒零嘴；邱家兄弟的虱目魚鬆香丸，是將生態養殖虱目魚，結合傳統爆米香，製成魚鮮口味的創新零嘴；海浬寶的常溫虱目魚精，將在地虱目魚精華，以便利即飲方式，讓消費者隨時可以補充體力及保健；正鑫水產的虱目魚水餃，有滿滿的虱目魚成分，在家輕鬆煮食又健康美味；塭稻水產的虱目魚飛魚卵香腸及新鮮蝦仁、東晟水產的台灣鯛魚片、昕鮮漁場的生鰻片及日式燒鰻，都是家庭料理不可少的海味人氣商品。直播現場，翁縣長與咪咪聯手示範五道料理，完美呈現「從產地到餐桌」的在地水產鮮美風味。包括隨煮即食的鮮甜飽滿虱目魚水餃，運用新鮮蝦仁搭配虱目魚飛魚卵香腸料理海鮮炒飯，簡單氣炸鍋就可以呈現香氣四溢的紙包蒜香奶油鯛魚，以及適合夏天涼拌生鰻片，還有復熱就可以快速上桌的蒲燒鰻魚飯。透過簡單又實用的料理方式，讓消費者輕鬆將優質水產品融入日常餐桌，享受來自嘉義產地的新鮮美味。嘉義優鮮秉持「有品牌就有責任」的核心理念，不僅是品質的象徵，更代表在地農漁民長期投入與用心經營的成果。透過本次直播活動，讓消費者更加了解產品特色、養殖故事與在地產業價值。嘉義優鮮水產電商平台，整合了通過嘉義優鮮認證的水產品，並提供金流及物流的現代化消費模式，非常便利消費者一站式選購到嘉義在地優質水產品，鼓勵國人優先採購食用國產水產，透過這個電商平台，把最鮮、最安心的嘉義海味帶上餐桌。