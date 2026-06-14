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▲移民署國境事務大隊高雄港隊舉辦東港外籍船員義診及義剪活動，外籍船員義診的情形。(圖／移民署高雄港隊提供)

內政部移民署國境事務大隊高雄港隊於今(14)日，在屏東縣東港區漁會，舉辦外籍船員義診及義剪活動，期用醫療與關懷擁抱外籍船員，讓遠洋家書添滿溫暖。這項由移民署國境事務大隊高雄港隊與慈濟人醫會共同舉辦的東港外籍船員義診及義剪活動，是由國境事務大隊高雄港隊隊長陳介章主持，有東港區漁會、台灣鮪延繩釣協會、行動居家物理治療所、HAPPYHAIR美髮店、屏東縣政府衛生局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、農業部漁業署，以及移民署南區事務大隊屏東縣服務站等單位與會，共同為異鄉打拼的外籍船員，打造溫暖的靠岸港灣。移民署國境事務大隊高雄港隊隊長陳介章表示，此次外籍船員義診及義剪活動，吸引多國籍共105名外籍船員參與，因船員長年在海上勞動，常患有慢性疲勞、牙痛及視力模糊等病痛，慈濟人醫會乃組織專業醫療團隊與慈濟志工全力投入，提供中西醫、牙科、眼科等多項診療服務。陳介章說，為打破語言隔閡，新住民同胞也主動擔任通譯志工，提供印尼、菲律賓、越南語支援，在醫病間搭起心靈溝通的橋樑，而活動現場也設置義剪區，由HAPPYHAIR美髮師免費為船員理髮，讓外籍船員以清爽面貌重新出發，台灣鮪延繩釣協會則貼心提供暖心餐盒為外籍船員補充體力，現場洋溢著如家人般的溫馨關懷。陳介章指出，國境事務大隊高雄港隊與南區事務大隊屏東縣服務站也聯手進行人口販運防制宣導有獎徵答，以溫馨互動提供法令諮詢與求助管道，以提升船員自我保護能力。移民署國境事務大隊大隊長林清芬說，外籍船員是遠洋漁業與無數家庭的經濟支柱，此次活動結合政府、民間協會與慈濟醫療網絡，將人本關懷實質融入國境管理，全面守護在台外籍船員的健康與福祉。